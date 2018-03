Os 10 melhores filmes franceses para assistir na Netflix

Agnus Dei (2012), Agim Sopi



No fim da Segunda Guerra Mundial, na Polônia, a enfermeira francesa Mathilde descobre que as freiras de um convento foram estupradas por soldados invasores. Apesar de ordens para prestar socorro apenas aos franceses, ela decide ajudá-las. No entanto, Mathilde enfrenta a resistência das próprias pacientes, que se sentem culpadas pela quebra do voto de castidade.