10 filmes imperdíveis que estreiam na Netflix em março

Ladies First: Na Mira Do Futuro (2017), Uraaz Bahl



Nascida em uma região rural da Índia, Deepika viveu toda a infância na miséria. Contudo, aos 12 anos conheceu o tiro com arco, modalidade esportiva que mudaria a sua vida para sempre. Aos 18 anos ela se tornou a arqueira número um do mundo. A sua trajetória é contada no documentário “Ladies First: Na Mira Do Futuro”, que estreia na Netflix no dia 8 de março, dia mundial da mulher.