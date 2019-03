Os 10 melhores filmes de suspense disponíveis na Netflix

Um bom filme geralmente é aquele que deixa o espectador com os olhos grudados na tela, e não há nenhum outro gênero que trabalhe melhor essa característica do que o bom e velho suspense. Quando o roteiro é bem construído, os sentimentos de incertezas e as expectativas constantes são de tirar o fôlego. A Bula reuniu em uma lista os melhores representantes dos filmes de suspense disponíveis na Netflix. Entre eles, destacam-se: “A Colina Escarlate” (2015), de Guillermo del Toro; “Seu Filho” (2019), de Miguel Ángel Vivas; e “A Bruxa (2015)”, dirigido por Robert Eggers. Os filmes não estão organizados de acordo com critérios classificatórios.

Seu Filho (2019), Miguel Ángel Vivas A vida do médico Jaime Jiménez entra em colapso após seu filho de 17 anos ser espancada na saída de uma boate. Após o atendimento de emergência, Jiménez descobre que o filho ficará em estado vegetativo. Diante da passividade da polícia, que não se esforça para encontrar os culpados, o médico começa a investigar por conta própria o que aconteceu no dia do crime e arma um plano para se vingar.

Beirut (2018), Brad Anderson Mason Skiles é um diplomata americano que vive em Beirute, com sua mulher, Nadia, nos anos 1970. Durante um tiroteio, Nadia é morta e Skiles decide voltar para os Estados Unidos. Dez anos depois, ele precisa superar as lembranças do passado e retornar ao Líbano para realizar o resgate de Cal Riley, um outro agente da CIA, que teve influência na morte de sua esposa.

Lavender (2017), Ed Gass-Donnelly Após um acidente de carro, a fotógrafa Jane sofre de perda de memória. Logo, ela começa a perceber algumas pistas em suas fotos, que sugerem uma explicação para uma tragédia que ocorreu quando ela ainda era criança: o assassinato de toda a sua família. Com a ajuda de Liam, um psiquiatra, ela tentará recuperar suas memórias perdidas.

Manhattan Nocturne (2016), Brian DeCubellis Porter Wren é um jornalista investigativo famoso, que trabalha em um prestigiado jornal norte-americano. Em uma festa, ele é abordado por Caroline Crowley, uma jovem atraente que lhe pede ajuda para investigar o assassinato do marido, crime que nunca foi examinado seriamente pela polícia. Wren se interessa pela história, mas não sabe que, ao se envolver com Caroline, está colocando a própria vida em risco.

Versões de Um Crime (2016), Courtney Hunt Na trama, um adolescente é acusado de assassinar o pai rico e agressivo para proteger a mãe. Ramsey, um respeitado advogado e velho conhecido da família, é encarregado de defendê-lo no tribunal, apresentando a verdade por trás do crime. Mas, à medida que investiga os fatos, Ramsey descobre que a mãe do garoto está escondendo detalhes essenciais ao caso.

A Bruxa (2015), Robert Eggers Ambientado na Nova Inglaterra, em 1630, o filme conta a história de William, Katherine e seus cinco filhos. A família vive em uma comunidade extremamente religiosa, em uma casa isolada, localizada à beira de um bosque. Um dia, o filho mais novo do casal desaparece. Enquanto buscam por respostas, coisas ainda mais estranhas começam a acontecer.

A Colina Escarlate (2015), Guillermo del Toro A jovem escritora Edith se apaixona pelo misterioso Sir Thomas Sharpe e vai morar com ele em uma mansão gótica isolada. Lá também mora a sua cunhada, Lucile Sharpe, uma mulher de personalidade fria e ríspida. Edith passa a ser atormentada por assombrações e decide investigar as aparições fantasmagóricas. Aos poucos, ela descobre os segredos tenebrosos que existem na mansão.

Garota Exemplar (2015), David Fincher No dia de seu quinto aniversário de casamento, Amy desaparece sem deixar pistas. Quando as aparências de uma união feliz começam a ruir, Nick, seu marido, torna-se o principal suspeito para a polícia. Mas, Nick alega não ser o culpado e fará de tudo para provar sua inocência, ao mesmo tempo em que investiga o que realmente ocorreu com Amy.

The Invitation (2015), Karyn Kusama Uma tragédia abala o casal Will e Eden. Eles perdem o filho acidentalmente e, desolada, Eden vai embora sem dar explicações. Dois anos mais tarde, ela reaparece casada com David, o homem que ela conheceu em uma seita religiosa. Ela convida o ex-marido para um jantar que oferecerá para reencontrar os amigos. Durante a reunião, Will começa a suspeitar que os anfitriões estão tramando contra ele.

A Grande Ilusão (2013), Francesca Gregorini Emanuel é uma adolescente de 17 anos que se sente culpada pela morte da mãe, que faleceu durante o parto. Quando Linda se muda para a casa ao lado, rapidamente se torna uma figura materna para a jovem, que se oferece para cuidar do filho recém-nascido da vizinha. Mas, Emanuel se envolve com os segredos de Linda e já não sabe mais o que é realidade ou imaginação.