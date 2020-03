Todos os livros ganhadores do Pulitzer no século 21

Desde 1917, o Pulitzer, administrado pela Universidade de Colúmbia, concede prêmios a jornalistas, escritores, artistas e fotógrafos pela excelência de seus trabalhos. A premiação, considerada uma das mais importantes do mundo, é anual e se divide em 21 categorias. Uma delas é dedicada a romances que se destacaram pela qualidade estética e importância simbólica. A Bula reuniu em uma lista as obras ganhadoras do Pulitzer nessa categoria ao longo do século 21, compreendendo os anos de 2001 a 2019. Alguns destaques são o livro “A Estrada”, de Cormac McCarthy, que é ambientando em um cenário pós-apocalíptico; e o intrigante romance de Jennifer Egan: “A Visita Cruel do Tempo”. As descrições foram adaptadas das sinopses das editoras.

As Incríveis Aventuras de Kavalier & Clay , de Michael Chabon (2001) O livro retrata a Nova York das décadas de 1930 e 40. Uma cidade se recuperando de uma grande recessão, ainda sob a sombra da Segunda Guerra Mundial. Em 1939, durante a era de ouro da cultura pop, o judeu Josef Kavalier chega como refugiado em Nova York e vai morar com seu primo, Sammy Klaymann. Apaixonados por revistas em quadrinhos, eles recrutam outros adolescentes do Brooklyn para ajudá-los a produzir uma nova HQ, que logo se torna um grande sucesso.

Empire Falls , de Richard Russo (2002) Empire Falls é uma cidade norte-americana, no Maine, que se encontra em decadência devido à falência das indústrias têxteis e madeireiras da família Whiting. Miles Roby gerencia um restaurante pertencente à matriarca Francine Whiting. O estabelecimento foi prometido a Miles assim que a dona morresse. Mas, mesmo com a falência, ela continua viva e inferniza a vida do gerente. Além de lidar com a soberba de sua chefe, Miles ainda precisa enfrentar problemas conjugais, já que sua mulher está pedindo o divórcio.

Middlesex , de Jeffrey Eugenides (2003) Cal Stephanides é um homem na casa dos quarenta anos que vive em Berlim. Ele leva uma vida comum, exceto pelo fato de evitar relacionamentos. A verdade é que Cal nasceu Callie, uma garota. Hermafrodita, não soube que era um garoto até a adolescência, quando não desenvolveu um corpo feminino. Para relembrar sua própria história e conhecer a si mesmo, Cal conta a trajetória de sua família greco-americana, tendo como ponto de partida o começo do século 20, quando seus avós deixaram um vilarejo no Monte Olimpo rumo a Detroit, nos Estados Unidos.

O Mundo Conhecido , de Edward P. Jones (2004) O livro abrange passado, presente e futuro, costurando na mesma trama as vidas de negros libertos e escravizados, brancos e índios no século 19. Henry Townsend, um escravo alforriado de 33 anos, torna-se dono de uma fazenda e compra seus próprios escravos. Inteligente e tendo como mestre William Robins, um dos homens mais poderosos do Sul, Henry não tem piedade de seus escravos. Mas, uma terrível doença o acomete e ele se preocupa com o destino das terras após sua morte precoce.

Gilead , de Marilynne Robinson (2005) O livro se passa em 1956, em Gilead, uma pequena cidade rural do estado de Iowa. O reverendo John Ames, com mais de 70 anos de idade, pressente a chegada da morte e decide escrever uma série de cartas para seu filho, de apenas 7 anos. Nos escritos, John conta ao filho tudo aquele que lhe revelaria em conversas cotidianas. Ao narrar os acontecimentos, o reverendo também rememora as vidas de seu pai e seu avô, que eram igualmente religiosos. Enquanto o pai de Ames foi um pacifista cristão, o avô era um abolicionista radical, que participava de guerrilhas.

March , de Geraldine Brooks (2006) Resgatando um dos personagens do clássico livro “Mulherzinhas” (1868), de Louisa May Alcott, Brooks conta nesta obra a história do senhor March, que vê seus ideais se perderem após assistir as sanguinolentas batalhas da Guerra Civil Americana. Vendo o Norte sofrer uma série de derrotas, ele é levado por sua consciência a abandonar sua família para participar da guerra. Ele escreve cartas para as filhas, mas guarda para si as brutalidades e injustiças que vivencia todos os dias. Quando volta para casa, March não é mais o mesmo homem.

A Estrada , de Cormac McCarthy (2007) Num futuro não muito distante, o planeta encontra-se totalmente devastado. As cidades foram transformadas em ruínas e pó, os céus ficaram turvos, os mares se tornaram estéreis e os poucos humanos sobreviventes vagam em bandos. Um homem e seu filho não possuem praticamente nada, apenas alguns cobertores, um carrinho de compras com poucos alimentos e um revólver para se defender de grupos de assassinos. Eles buscam a salvação e tentam fugir do frio, sem saber, no entanto, o que encontrarão no final da viagem.

A Fantástica Vida Breve de Oscar Wao , de Junot Díaz (2008) Oscar é um rapaz nerd, dócil e obeso, morador de Nova Jersey. Isolado e humilhado pelos colegas, ele sonha em se tornar um escritor famoso e em encontrar um grande amor. No entanto, suas aspirações são atrapalhadas pelo fukú: uma antiga maldição que assola a família de Oscar há gerações, condenando seus parentes a prisões, torturas, acidentes trágicos e, acima de tudo, a paixões malfadadas. Oscar, que ainda anseia pelo primeiro beijo, é a vítima mais recente dessa maldição.

Olive Kitteridge , de Elizabeth Strout (2009) Olive Kitteridge é uma professora que lamenta as mudanças da sua pequena cidade e do mundo em geral. No entanto, ela nem sempre percebe as transformações ocorridas naqueles que a rodeiam: uma pianista de bar assombrada por um antigo romance; um antigo aluno que perdeu a vontade de viver; o seu próprio filho, que se sente tiranizado pelo seu temperamento irracional; e seu marido, Henry, que vê sua fidelidade ao casamento tanto como uma benção quanto uma maldição.

A Restauração das Horas , de Paul Harding (2010) Nesta obra, Paul Harding aborda o legado da consciência e da identidade através das gerações. Um relojoeiro chamado George Washington Crosby começa a ter alucinações em seu leito de morte. Ele vê as paredes e o teto de seu quarto se destruírem, sendo seguidas pela queda do céu e das estrelas. Aos poucos, George vai percebendo que o tempo se desprendeu do relógio, permitindo que ele faça uma viagem de volta a sua infância, recuperando memórias de um passado sofrido, em que foi abandonado pelo pai.

A Visita Cruel do Tempo , de Jennifer Egan (2011) Da São Francisco dos anos 1970 à Nova York de um futuro próximo, Jennifer Egan tece uma narrativa que alterna vozes e perspectivas, cenários e personagens para contar como os sonhos se constroem e se desfazem ao longo da vida. A obra é composta por histórias curtas, 13 faixas sobre relações familiares, indústria fonográfica, jornalismo de celebridades, efeitos da tecnologia, viagens e a busca por identidade versus o esfacelamento de ideais -, interligadas pelas memórias de um grupo de personagens em diferentes pontos de suas vidas.

Jun Do , de Adam Johnson (2013) A obra conta a história de Jun Do, cuja mãe desapareceu de forma suspeita sob o consentimento do regime ditatorial da Coréia do Norte. Jun Do cresce e se torna um agente do Estado, que alcança posições cada vez mais importantes, até se transformar em um sequestrador profissional a serviço do regime. Para sobreviver, ele aprende a circular em meio às regras, à violência extrema e às exigências absurdas das autoridades. Mas, tudo muda quando o seu principal rival se torna o próprio ditador Kim Jong Il, que ameaça “roubar” a mulher que ele ama.

O Pintassilgo , de Donna Tartt (2014) Quando Theo Decker, nova-iorquino de 13 anos, sobrevive milagrosamente a um acidente que mata sua mãe, o pai o abandona e a família de um amigo rico o adota. Desnorteado em seu novo e estranho apartamento na Park Avenue, perseguido por colegas de escola com os quais não consegue se comunicar e, acima de tudo, atormentado pela ausência da mãe, Theo se apega a uma lembrança poderosa de seu último momento ao lado dela: uma misteriosa e cativante pintura que acabará por arrastá-lo ao submundo da arte.

Toda Luz que não Podemos Ver , de Anthony Doerr (2015) Marie-Laure é uma garota cega, que foge com o pai durante a ocupação nazista em Paris. Paralelamente, em uma região de minas na Alemanha, o órfão Werner cresce com a irmã mais nova, encantado pelo rádio que encontram no lixo. Ele acaba se tornando especialista no aparelho, talento que lhe vale uma vaga em uma escola nazista. Enviado em uma missão especial, seu caminho se cruza com o de Marie-Laure, enquanto ambos tentam sobreviver.

O Simpatizante , de Thanh Nguyen (2016) Um agente duplo comunista sem nome se infiltra no exército sul-vietnamita e consegue se refugiar nos Estados Unidos depois da Queda de Saigon. Pessoa de confiança de um general que se recusa a admitir a derrota para os vietcongues, ele observa o esforço dos refugiados vietnamitas para sobreviver em uma melancólica Los Angeles, enquanto secretamente reporta a seus superiores comunistas no Vietnã. Durante uma missão de guerrilha, ele é capturado e preso. No cárcere, escreve uma reflexão dos eventos que o levaram à prisão.

The Underground Railroad: Os Caminhos para a Liberdade , de Colson Whitehead (2017) Cora é uma jovem escravizada, que trabalha em uma plantação de algodão na Georgia, Estados Unidos. Uma pária até entre outros africanos, ela está chegando à maturidade, que a tornará vítima de dores ainda maiores. Caesar, um escravo recém-chegado da Virgínia, conta a Cora sobre uma ferrovia subterrânea que pode levá-los aos Estados Livres, onde não há mais escravidão. Os dois decidem escapar juntos, mas nada sai como planejado e eles começam a ser perseguidos. Ainda assim, Cora resiste, pois fará de tudo para ser livre.

As Desventuras de Arthur Less , de Andrew Sean Greer (2018) Arthur Less é um escritor medíocre prestes a completar 50 anos. Certo dia, recebe um convite de casamento: o homem com quem teve um relacionamento nos últimos nove anos irá se casar. Ele não pode dizer que irá comparecer, pois seria estranho demais, e não pode dizer que não vai, já que seria o mesmo que admitir a derrota. Como pretexto para não estar na cidade, ele aceita convites para vários eventos literários no mundo inteiro. Assim, Less vive aventuras em diferentes cidades, desde uma paixão em Paris até um retiro espiritual na Índia.