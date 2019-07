10 filmes disponíveis na Netflix para rir até chorar

4L (2019), Gerardo Olivares

Os amigos Tocho, Jean Pierre e Ely vão da Espanha ao Mali em um velho Renault 4L. Eles atravessam o deserto do Saara para reencontrar Joseba, um amigo que está doente. Ao longo do caminho, eles vivem momentos divertidos e relembram as viagens que faziam com Joseba nos anos 1980, cruzando a África em carros que depois vendiam no Mali e no Níger.