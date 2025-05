5 livros tão extraordinários que parecem ter sido escritos por seres celestiais 

A Beleza é uma Ferida (2002), Eka Kurniawan

Em uma cidade fictícia da Indonésia, uma mulher ressuscita do túmulo após vinte e um anos de morte, trazendo consigo uma história marcada por tragédias, amores e fantasmas. A narrativa entrelaça o realismo mágico com a história política do país, explorando temas como colonialismo, guerra e identidade cultural. A protagonista, uma prostituta de beleza estonteante, é o fio condutor de uma saga familiar que reflete as transformações sociais e políticas da Indonésia ao longo do século 20. Com uma prosa rica e envolvente, o autor constrói um universo onde o fantástico e o histórico coexistem de forma harmoniosa. A obra é uma crítica mordaz às estruturas de poder e às injustiças sociais, ao mesmo tempo em que celebra a resistência e a resiliência humanas. Este romance é uma porta de entrada para a literatura indonésia contemporânea, oferecendo uma visão profunda e multifacetada de uma cultura frequentemente negligenciada no cenário literário global. Uma leitura que desafia e encanta, deixando uma marca indelével no leitor.