Os 10 livros de ficção mais vendidos no The New York Times nos últimos dez anos (de maio de 2015 a maio de 2025)

Há algo desconcertante — embora talvez inevitável — em observar a interseção entre sucesso comercial e mérito literário. Ao revisitar os títulos de ficção que lideraram o ranking de mais vendidos do The New York Times entre maio de 2015 e maio de 2025, deparamos com uma constelação de obras que, embora imensamente populares, muitas vezes não resistem à lupa mais exigente da crítica literária. E tudo bem. Nem todo livro precisa ser um monumento de linguagem. Mas há, nesse tipo de lista, um incômodo sutil: a constatação de que os livros mais lidos, comentados, amados e adaptados ao cinema nem sempre são — ou quase nunca são — os mais desafiadores, inventivos ou esteticamente densos.

Os dados desta seleção foram extraídos diretamente da fonte: o ranking semanal de mais vendidos do “The New York Times”, uma das plataformas mais influentes (e mais antigas) de aferição de popularidade literária nos Estados Unidos. A métrica adotada aqui não foi apenas a presença na lista, mas a permanência no topo — as semanas seguidas em que uma obra ocupou os primeiros lugares da categoria “Fiction — Combined Print & E-Book”. É uma lista, portanto, de resistência comercial, não de relâmpagos críticos. E isso faz toda a diferença.

Olhar para esses dez títulos é como olhar para um espelho embaçado do gosto contemporâneo. Ele revela contornos — mas quase nunca profundidade. São livros que se moveram com velocidade pelas redes sociais, que geraram clubes de leitura fervorosos, que foram embalados por capas sedutoras e slogans magnéticos. Livros que, em muitos casos, parecem ter sido escritos já pensando na adaptação cinematográfica — ou, ao menos, com a estrutura de roteiro em mente. O ritmo é ágil, os capítulos são curtos, os ganchos são abundantes. Lê-se com facilidade. E termina-se rápido. Talvez até rápido demais.

Não se trata de desmerecer quem os leu com entusiasmo. O contrário seria arrogância literária. Muitas dessas histórias, é verdade, tocam em temas urgentes: abuso, solidão, trauma, identidade. E algumas são construídas com genuína habilidade narrativa. O problema não está no que esses livros são — mas no que deixaram de ser. Em sua maioria, oferecem respostas antes mesmo que a pergunta seja plenamente formulada. São obras que entregam mais alívio que abismo. Mais reconhecimento imediato do que estranhamento produtivo.

Tome-se como exemplo o fenômeno Colleen Hoover — presença constante e múltipla nos rankings ao longo dos anos. Suas histórias dialogam com experiências emocionais que atravessam milhares de leitores, especialmente mulheres jovens. E sim, isso importa. Importa muito. Mas a linguagem é sempre instrumental, funcional, obediente. Os conflitos são intensos, mas cuidadosamente protegidos do caos real. Há dor, há lágrimas, há superação — mas quase nunca há silêncio, hesitação, ambiguidade. E a literatura, por mais que se queira democrática, nasce muitas vezes justamente disso: da dúvida. Da falha. Do espaço entre uma palavra e outra.

Outros títulos, como “A Garota no Trem”, de Paula Hawkins, ou “Um Lugar Bem Longe Daqui”, de Delia Owens, alcançaram projeção internacional impressionante, com adaptações cinematográficas de alto orçamento e campanhas publicitárias robustas. Ambos têm tramas envolventes, com protagonistas femininas marcadas por algum tipo de exclusão — social, emocional, psicológica. A estrutura é eficiente, o suspense funciona, o final é catártico. Mas seria difícil defendê-los como grandes obras literárias. Eles não perturbam, não desafiam, não reorganizam a sensibilidade do leitor. São mais como espelhos — polidos, limpos, mas rasos. Não exigem mergulho, apenas reflexo.

Há também os thrillers institucionais, como “O Dia em que o Presidente Desapareceu”, coassinado por James Patterson e Bill Clinton. Aqui, a aliança entre o best-seller e o bastidor do poder político assume ares quase performáticos. É uma obra feita para entreter, com doses controladas de realismo, ação e tecnicidade. Cumpre bem seu papel, mas jamais arrisca dizer algo que desestabilize a ordem. A forma segue a função: divertir, simular, preencher tempo.

Talvez o mais interessante, ao fim, seja a constatação de que poucos destes livros resistiriam a uma leitura mais lenta. São filhos do imediatismo. Livros para serem devorados — e, muitas vezes, logo esquecidos. E essa característica, por mais que desaponte os puristas, é também uma pista poderosa sobre o tempo em que vivemos. Um tempo em que ler é, frequentemente, um ato de sobrevivência emocional, não de experimentação estética. Os leitores buscam consolo, reconhecimento, catarse. Poucos querem ser desafiados em pleno trem das seis ou no intervalo do almoço. E quem pode culpá-los?

Ainda assim, é possível — e necessário — que se mantenha uma distância crítica. O fato de um livro ser amado por milhões não o torna literariamente incontestável. O que torna a literatura valiosa, aliás, é justamente sua resistência à unanimidade. Os clássicos desconcertam. Os grandes romances não se oferecem de bandeja. Eles sangram, hesitam, erram. Fazem o leitor demorar. E talvez por isso mesmo jamais apareçam nas listas de mais vendidos — ao menos não com frequência.

Essa lista, portanto, é reveladora. Não do que há de melhor na literatura contemporânea, mas do que há de mais visível, mais acessível, mais acolhido pelas dinâmicas do mercado editorial. Ela mostra quem venceu o jogo da atenção. Quem sobreviveu ao algoritmo. Quem gerou engajamento, fanarts, reels e resenhas. E tudo isso tem seu valor. Mas não é o mesmo valor de quem escreve contra o tempo, contra a moda, contra a própria vontade de agradar. É uma lista sobre o que foi lido — não sobre o que será lembrado. E entre essas duas categorias, há um oceano inteiro.

Um Lugar Bem Longe Daqui (2018) — Delia Owens Isolada entre pântanos e marés salgadas, uma menina cresce à margem de tudo: da cidade, da escola, da família e da linguagem comum das relações humanas. Os que passam por ela a chamam de “a menina do brejo”, mas nada sabem de sua intimidade com as garças, das sementes que coleciona, da dança das águas que ela aprendeu a decifrar melhor do que qualquer livro. A infância é uma sucessão de abandonos. A adolescência, um risco quase biológico. Quando os sentimentos chegam — ternura, desejo, humilhação — ela já sabe que a natureza é cruel, mas também conhece suas delicadezas. Um jovem lhe ensina a ler e a escrever, outro a deseja com fome de posse, e os dois mundos que ela tenta habitar — o da solidão e o da aproximação — colidem brutalmente. Anos depois, um corpo é encontrado na mata, e a figura estranha que viveu entre conchas e silêncios torna-se alvo de uma cidade que nunca a compreendeu. A narrativa oscila entre tempos, costurando o amadurecimento solitário de uma mulher e o julgamento que a ameaça. O pântano, antes refúgio, torna-se tribunal e, ao mesmo tempo, defesa. No limite entre o instinto e a injustiça, o que permanece é o grito abafado de quem aprendeu a sobreviver sem jamais ser ouvida.

A Garota no Trem (2015) — Paula Hawkins Todos os dias, a mesma rotina: uma mulher observa o mundo pela janela do trem. Naquele percurso entre a cidade e o subúrbio, ela se apega a uma casa específica, a um casal que parece viver a vida perfeita que perdeu. Criando nomes e histórias para eles, projeta ali uma fantasia reconfortante, enquanto tenta esquecer os próprios fracassos — o desemprego, o alcoolismo, o divórcio, a sombra constante da rejeição. Mas tudo muda quando, em um desses dias, ela vê algo estranho. Algo que não deveria estar ali, que fere a imagem que criou e a lança em um vórtice de obsessão e dúvida. Incapaz de confiar em si mesma, mergulha numa investigação particular que a arrasta de volta aos lugares de onde tentou escapar. Cada memória turva, cada lapso de tempo perdido, transforma-se em um quebra-cabeça que ela se recusa a deixar inacabado. À medida que descobre mais sobre o casal idealizado e sua conexão com o desaparecimento de uma mulher, ela mesma se torna peça central de um jogo ambíguo, onde verdade e alucinação se confundem. A realidade, fragmentada como os trilhos que percorre, exige dela coragem e lucidez — duas virtudes que sua vida instável mal permitiu cultivar. No fim, a questão não é apenas o que ela viu, mas se alguém acreditará em sua versão dos fatos.

É Assim que Acaba (2016) — Colleen Hoover Ela cresceu em meio a cicatrizes que não eram suas, mas que moldaram seu entendimento do amor. Determinada a romper o ciclo de silêncio que aprisionou sua mãe, constrói uma nova vida em uma cidade onde tudo parece promissor: o próprio negócio, uma paixão arrebatadora, um futuro que enfim pertence a ela. Quando conhece um homem carismático, bem-sucedido e intensamente envolvente, acredita ter sido recompensada pelo passado que suportou. No entanto, o encantamento inicial começa a ceder lugar a pequenos sinais de ruptura — momentos quase imperceptíveis que se acumulam como rachaduras numa parede recém-pintada. A narrativa não entrega respostas fáceis. Cada escolha é pesada por uma história de sobrevivência, por memórias de uma juventude marcada por traumas e por um reencontro inesperado com alguém que representa outra forma de amar, mais branda, mais antiga, mais segura. No centro de tudo está uma mulher dividida entre a lealdade ao que construiu e a fidelidade a si mesma. Sua trajetória é uma busca dilacerante por dignidade emocional, onde o desafio maior não é amar, mas reconhecer os limites do amor. Ao recusar a repetição de um padrão, ela confronta o que muitos preferem ignorar: que às vezes, o fim é um ato de coragem maior do que qualquer promessa. Não é sobre desistir — é sobre recomeçar com lucidez.

Quarta Asa (2023) — Rebecca Yarros Ela foi criada para os livros, não para a guerra. Seu destino parecia ser o conhecimento — segura entre manuscritos e traduções, longe do cheiro de sangue e das asas cortantes da tropa de elite. Mas quando sua mãe, uma comandante inflexível, a obriga a disputar um lugar na academia mais letal do reino, tudo muda. No início, é a fragilidade que salta aos olhos: pequena, sem treinamento militar, alvo fácil entre aspirantes prontos a matar por glória. Mas há uma inteligência rara por trás de cada hesitação. Ela observa, calcula, resiste. E, aos poucos, transforma fraqueza em força. Num cenário onde alianças são forjadas com o risco da própria vida e dragões escolhem — ou rejeitam — seus parceiros com brutalidade, ela precisa provar seu valor, não apenas ao exército, mas a si mesma. A pressão não vem apenas do campo de batalha: há um passado familiar que assombra, segredos que envolvem o alto comando e um inimigo inesperado com olhos de fogo e história marcada por perdas profundas. No coração desse universo brutal, ela descobre que sobreviver é apenas o início. Há algo maior em jogo — uma conspiração que ameaça o equilíbrio entre povos, poderes e lendas. Quando finalmente decide onde está sua verdadeira lealdade, já não há espaço para recuar. Apenas para voar — ou cair.

É Assim que Começa (2022) — Colleen Hoover Após enfrentar decisões impossíveis, ela começa a reconstruir a vida com cautela. O passado, embora resolvido à força, ainda ecoa nos pequenos gestos: no cuidado com a filha, na vigilância constante do que pode vir de trás. O amor reaparece — ou talvez apenas retorne de onde nunca deveria ter saído. Há reencontros que não pedem explicações; apenas continuam. Mas mesmo quando a esperança floresce, as sombras não cedem facilmente. O antigo parceiro, agora em uma posição delicada, não aceita a nova configuração dos afetos. Ele retorna não como vilão caricatural, mas como alguém que luta por espaço no que já foi seu — confundindo culpa, saudade e controle. Nesse campo minado de memórias e emoções contraditórias, ela precisa se manter firme, não apenas por si, mas por quem agora depende dela. A narrativa alterna delicadeza e tensão, mostrando que seguir adiante exige mais do que coragem: exige clareza diante de sentimentos ainda vivos e fronteiras que precisam ser redesenhadas. A presença do amor verdadeiro não elimina o peso do amor antigo, e o futuro não se constrói sem que o passado aceite sua derrota. Ela sabe que recomeçar é diferente de apagar. E por isso, a escolha que agora se impõe não é sobre quem ela ama — mas sobre o tipo de vida que está disposta a proteger.

As Mulheres (2024) — Kristin Hannah Ela parte acreditando no idealismo juvenil de quem quer ajudar, servir, fazer a diferença. Enfermeira treinada, bem-nascida, com um futuro estável à espera, decide trocar o conforto da Califórnia pelos horrores da selva vietnamita. Lá, descobre rapidamente que a guerra não é feita de discursos patrióticos, mas de corpos dilacerados, noites sem fim e decisões que sangram por dentro. No hospital de campanha, mergulha num ritmo brutal de sobrevivência, testemunhando o sofrimento dos soldados, a negligência das autoridades e o esquecimento que paira sobre as mulheres que, como ela, sustentam o sistema em silêncio. A cada vida salva ou perdida, sua identidade se refaz com mais fúria, mais lucidez. Quando enfim retorna, não encontra acolhimento — apenas silêncio e negação. A sociedade que a enviou a combate recusa-se a reconhecer o que ela viveu. Amigos desaparecem, o amor se dilui e a própria família a trata como uma sombra inconveniente. Nesse exílio involuntário, sua luta se transforma: agora, é pela memória, pela dignidade, pelo direito de existir como testemunha. Ao acompanhar seu percurso — da juventude idealista à maturidade combativa —, o romance expõe a hipocrisia histórica que apagou a contribuição feminina em tempos de guerra. Mas é também um tributo à resistência de quem, mesmo desacreditada, ousa dizer: “nós estivemos lá”.

O Dia em que o Presidente Desapareceu (2018) — James Patterson e Bill Clinton Em meio a uma crise internacional iminente, um presidente dos Estados Unidos toma uma decisão impensável: desaparecer. Enquanto o mundo especula sobre conspirações, traições e possíveis golpes de Estado, ele age nas sombras, movido não por medo, mas por estratégia. Uma ameaça cibernética devastadora paira sobre a nação — um ataque invisível, capaz de desintegrar as estruturas vitais do país em minutos. Para enfrentá-la, não bastam protocolos ou reuniões de gabinete. É preciso infiltrar-se no centro da operação, arriscando a própria vida para impedir o colapso silencioso. Ao lado de poucos aliados confiáveis, entre eles uma especialista em segurança digital com passado enigmático, ele percorre um labirinto de pistas e traições, onde cada segredo revelado é um passo mais perto do abismo. A tensão não se limita ao campo político ou militar: é pessoal, íntima, moral. A figura do presidente emerge não como símbolo distante, mas como um homem em conflito com suas escolhas, seu passado e o peso esmagador do poder. O ritmo narrativo é urgente, carregado de informações técnicas e dilemas éticos. O perigo não é apenas externo — espreita também nos corredores do poder, onde lealdades mudam conforme os ventos. Ao final, o que está em jogo não é apenas a segurança nacional, mas a própria legitimidade da liderança diante do caos.

Camino Island (2017) — John Grisham Um roubo audacioso abala o mundo literário: originais de valor incalculável são levados dos arquivos de uma universidade, em um crime executado com precisão quase cirúrgica. As autoridades buscam respostas, mas quem começa a montar o quebra-cabeça é uma jovem escritora em bloqueio criativo, convocada discretamente por uma seguradora. Sua missão é simples na teoria: aproximar-se de um enigmático livreiro da ilha de Camino, homem carismático, culto e envolto em rumores sobre tráfico de livros raros. À medida que se infiltra em seu círculo, envolvida pelo charme do ambiente e pelas conversas sobre literatura, ela se vê diante de escolhas cada vez mais ambíguas. A fronteira entre investigação e sedução se dilui. Ele é um amante dos livros ou um vilão refinado? Um curador da arte ou um larápio sem remorso? Cada página desvela mais que pistas: revela também as pressões invisíveis que cercam a criação literária, o peso do fracasso, os fantasmas do anonimato. O suspense cresce com elegância, evitando tiros fáceis e apostando em inteligência narrativa. Na ilha, o tempo parece mais lento, mas o perigo é constante. O passado de cada personagem funciona como um índice oculto que reordena a trama. No fim, o crime é só o ponto de partida — o verdadeiro jogo envolve identidade, lealdade e o valor que se atribui às palavras.

Os Quatro Ventos (2021) — Kristin Hannah Em um pedaço seco do Texas, durante a década de 1930, uma mulher vê sua terra rachar sob a crueldade do sol e dos ventos impiedosos. A colheita falha, os animais morrem, os filhos adoecem. Mas a seca é apenas parte do problema. Há também o abandono, a humilhação da pobreza, o peso de ser mãe e mulher em um mundo onde esperança é artigo raro. Quando tudo parece perdido, ela decide partir. Carrega os filhos e os poucos pertences rumo à Califórnia, terra prometida que muitos descrevem como salvação — mas que revela, logo à chegada, uma realidade hostil, marcada por exploração e xenofobia. Lá, enfrentará novas formas de injustiça, mas também descobrirá uma força que desconhecia em si mesma. O amor pelos filhos é seu motor, mas a consciência social que desperta é sua revolução. Em meio a campos de algodão e barracos precários, ela transforma desespero em resistência. A história traça um arco de dor e dignidade, num retrato de uma época em que mulheres eram chamadas a suportar o insuportável. Cada decisão tomada por ela não é apenas pessoal — é histórica. No cenário árido da Grande Depressão, ela se ergue como símbolo da resiliência feminina. E prova que, mesmo nos ventos mais duros, é possível fincar raízes de coragem.