Nem Xuxa, nem Esqueceram de Mim: os 10 filmes mais reprisados da história da Sessão da Tarde

O Auto da Compadecida, Guel Arraes (15 exibições)

Divulgação / H20 Films

Dois nordestinos pobres atravessam o sertão enganando, fugindo, rindo e filosofando. Com criatividade e malandragem, enfrentam coronéis, cangaceiros e até o próprio diabo. A narrativa mistura humor popular com teologia, cordel e crítica social. O céu e o inferno se cruzam em um julgamento final, conduzido com poesia e irreverência. As personagens são tipos brasileiros arquetípicos — profundos, mesmo quando caricatos. A direção adapta Ariano Suassuna com ritmo dinâmico, diálogos afiados e teatralidade. Cada cena é uma fábula sobre justiça, fé e sobrevivência. É, ao mesmo tempo, risada e reflexão — faroeste, opereta e sermão. A compaixão vence a rigidez, e a humanidade prevalece sobre o dogma. Um dos maiores orgulhos do cinema nacional, eterno como a própria sabedoria popular.