Quatro novidades do mercado editorial que todo leitor precisa conhecer

Em 19 de novembro de 2007, a Amazon anunciava o lançamento do primeiro Kindle — um e-reader com tecnologia de tela feita para leitura, que quebrou as barreiras dos átomos e permitiu o acesso aos livros de pixels — tornando-se, desde então, pauta constante entre editores, livreiros, autores e leitores para discutir o futuro do livro. Curiosamente, em julho de 2014, no mesmo mês em que a TAG — Experiências Literárias iniciava suas operações aqui no Brasil, a gigante norte-americana lançava um serviço de assinatura de livros digitais: o Kindle Unlimited. Por R$ 19,90 por mês, o usuário tem acesso a mais de um milhão de títulos, uma alternativa econômica para quem não se opõe, ou prefere, a leitura digital. Afinal, apesar do avanço tecnológico, a praticidade de levar milhares de títulos em um único dispositivo tem seu preço: eles vêm sem o cheiro, sem o toque das folhas, sem projeto estético, sem a companhia dos livros em nossas bibliotecas.