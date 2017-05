50 frases clássicas de escritores célebres

Seguindo a ideia de um ensaio com frases de personalidades históricas, publicado pelo jornal inglês “The Observer”, reunimos neste post 50 frases célebres de escritores de díspares perfis, nacionalidades e épocas — de Shakespeare a Guimarães Rosa. Diferentemente da lista publicada pelo “The Observer”, não foram selecionadas apenas frases ditas textualmente, mas também aquelas fictícias, que foram emprestadas às personagens e obras por intermédio de seus criadores, como os casos de “O horror! O horror!”, últimas palavras do capitão Kurtz antes de morrer, do livro “O Coração das Trevas”, de Joseph Conrad; ou “Todas as famílias felizes se parecem; cada família infeliz é infeliz à sua maneira”, trecho inicial de “Anna Kariênina”, de Tolstói.

Além de frases fictícias, há também frases retiradas de entrevistas, textos ensaísticos e biografias, como a célebre “Luz, mais luz” que teria sido as últimas palavras do poeta alemão Johann Wolfgang Goethe.

Não vemos as coisas como elas são, mas como nós somos.

Anaïs Nin, livre interpretação do Talmude.

A moral é a debilidade do cérebro.

Arthur Rimbaud

O que realmente deixa um homem lisonjeado é o fato de você o considerar digno de adulação.

Bernard Shaw

Há livros escritos para evitar espaços vazios na estante.

Carlos Drummond de Andrade

Respirar é uma doença!

Charles Bukowski

Engolimos de uma vez a mentira que nos adula e bebemos gota a gota a verdade que nos amarga.

Denis Diderot

Políticos e fraldas devem ser trocados de tempos em tempos pelo mesmo motivo.

Eça de Queiróz

Felicidade em pessoas inteligentes é a coisa mais rara que conheço.

Ernest Hemingway

Não me venham com conclusões! A única conclusão é morrer.

Fernando Pessoa

A mentira é o único privilégio do homem sobre todos os outros animais.

Fiódor Dostoiévski

Ninguém pode ser sábio de estômago vazio.

George Eliot

Em tempos de embustes universais, dizer a verdade se torna um ato revolucionário.

George Orwell

Algo deve mudar para que tudo continue como está.

Giuseppe Tomasi di Lampedusa

Tenha cuidado com a tristeza. É um vício.

Gustave Flaubert

Não há mentira pior do que uma verdade mal compreendida por aqueles que a ouvem.

Henry James

É permissível a cada um de nós morrer pela sua fé, mas não matar por ela.

Hermann Hesse

É pecado pensar mal dos outros, mas raramente é engano.

H. L. Mencken

É tão absurdo dizer que um homem não pode amar a mesma mulher toda a vida, quanto dizer que um violinista precisa de diversos violinos para tocar a mesma música.

Honoré de Balzac

Os criacionistas fazem com que uma teoria pareça uma coisa que se inventou depois de beber a noite inteira.

Isaac Asimov

A verdadeira função do homem é viver, não existir.

Jack London

A única exigência que faço aos meus leitores é que devem dedicar as suas vidas à leitura das minhas obras.

James Joyce

Quem é que quer flores depois de morto?

J. D. Salinger

A democracia é um erro estatístico, porque na democracia decide a maioria e a maioria é formada de imbecis.

Jorge Luis Borges

Viver é negócio muito perigoso.

João Guimarães Rosa

Luz, mais luz.

Johann Wolfgang von Goethe

O horror! O horror!

Joseph Conrad

Um pouco de desprezo economiza bastante ódio.

Jules Renard

Ser valente é muito mais fácil do que ser homem.

Julio Cortázar

O ciúme é um latido que atrai cães.

Karl Kraus

Humanista é uma pessoa com grande interesse pelos seres humanos. Meu cachorro é humanista.

Kurt Vonnegut

Todas as famílias felizes se parecem; cada família infeliz é infeliz à sua maneira.

Lev Tolstói

A solidão é a mãe da sabedoria.

Laurence Sterne

Estar sozinho é treinarmo-nos para a morte.

Louis-Ferdinand Céline

Assim é, se lhe parece.

Luigi Pirandello

Aquele que lê maus livros não leva vantagem sobre aquele que não lê livro nenhum.

Mark Twain

Não há regra sem exceção.

Miguel de Cervantes

Quanto mais sublimes forem as verdades mais prudência exige o seu uso; senão, de um dia para o outro, transformam-se em lugares comuns e as pessoas nunca mais acreditam nelas.

Nikolai Gógol

Viver é a coisa mais rara do mundo. A maioria das pessoas apenas existe.

Oscar Wilde

Qual é a tarefa mais difícil do mundo? Pensar.

Ralph Waldo Emerson

A política talvez seja a única profissão para a qual não se julga necessária uma preparação.

Robert Louis Stevenson

Quando uma pessoa sofre um delírio, se chama loucura. Quando muitas pessoas sofrem um delírio, isso se chama religião.

Robert M. Pirsig

Não há nenhum pensamento importante que a burrice não saiba usar, ela é móvel para todos os lados e pode vestir todos os trajes da verdade.

Robert Musil

Respirei fundo e escutei o velho e orgulhoso som do meu coração. Eu sou, eu sou, eu sou.

Sylvia Plath

Nada inspira mais coragem ao medroso do que o medo alheio.

Umberto Eco

Nossa existência não é mais que um curto circuito de luz entre duas eternidades de escuridão.

Vladimir Nabókov

A gargalhada é o sol que varre o inverno do rosto humano.

Victor Hugo

Devemos julgar um homem mais pelas suas perguntas que pelas respostas.

Voltaire