Quando a mulher foi fazer o almoço, se deu conta de que não tinha mais arroz em casa e o feijão também estava acabando. Foi ao supermercado para comprar o que faltava em casa, mas acabou passando por um constrangimento, pois, na hora de pagar as compras, o seu cartão foi recusado. Voltou de mãos vazias para casa e ligou para o marido, explicou o que estava acontecendo.

— Eu sei disso — o marido respondeu — fui eu mesmo que cortei o seu cartão.



— Por que cortou? Tá maluco?



— Não, é que agora as coisas em casa funcionam de outra maneira.



— Como é que as coisas funcionam agora? — a mulher, irritada, perguntou.



— É que esse negócio antigo de orçamento de casa acabou, agora nós funcionamos que nem o Congresso. É tudo na base da emenda.



— Não estou entendendo.



— Eu explico. Saca o Orçamento Secreto dos deputados e senadores? Então, a nossa casa agora vai funcionar assim também. Cada um de nós tem direito a algumas emendas. É só fazer o requerimento da emenda que eu libero.



— Por que é você que libera?



— Porque eu sou o presidente da Comissão das Emendas.



— Eu não me lembro de ter votado em você!



— É que a votação foi no domingo passado e você não estava em casa, foi visitar a sua mãe. Eu fiz uma sessão extra com os nossos filhos.



— E eles toparam isso?



— Ganhei por unanimidade dos presentes. Eles adoraram. Agora cada um deles tem direito a emendas pix pra comprar o que quiserem. Seu filho já comprou um Playstation e a sua filha está com celular novo. Eles estão amando esse novo esquema.



— Mas aqui em casa todo mundo tem que comer! Arroz e feijão são compras para todos!



— Eu não faço questão de arroz. Usei as minhas emendas pra comprar biscoito recheado e Coca-Cola, que eu gosto mais. A despensa já está cheia.



— A gente não pode viver comendo essas besteiras!



— Besteiras pra você! O povo está satisfeito.



— Que povo?



— Seus filhos! Eles usaram as emendas para comprar chocolates e balas também.



— Não acredito! A gente não vai mais comer feijão e arroz?



— Se você quiser, pode usar as suas emendas pra comprar feijão e arroz.



— Ah, muito engraçado. Vocês usam as suas emendas como vocês querem e eu tenho que comprar suprimentos pra casa. Ah, não! Vou usar as minhas emendas pra comprar roupas novas e maquiagem!



— Sem problemas. Suas emendas estão liberadas. Mas tem que comprar roupas e maquiagem, hein! Não vai comprar arroz e feijão, que aqui a coisa é séria, tem que ter transparência e rastreabilidade!