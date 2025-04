O filme que Jessica Lange se arrepende de ter feito, na Netflix

“Segredos de Sangue” escancara os limites do desconforto, do excesso e do melodrama como instrumentos legítimos de expressão. À primeira vista, o filme se disfarça de suspense rural — uma jovem que abandona a metrópole para viver ao lado do marido em uma fazenda isolada, apenas para descobrir segredos obscuros da nova família. No entanto, esse ponto de partida serve apenas como portal para uma investigação mais turva e visceral: o campo aqui é menos refúgio e mais teatro de tensões psicológicas subterrâneas, onde a figura materna se ergue como entidade sagrada e destrutiva ao mesmo tempo.

A espinha dorsal da narrativa é o vínculo doentio entre Martha, uma viúva que camufla seus delírios sob véus de religiosidade e moralidade sulista, e seu filho Jackson, um homem cuja passividade revela não maturidade, mas paralisia emocional. A presença de Helen — jovem órfã e sedenta por pertencimento — desestabiliza esse ecossistema incestuoso não apenas por ser uma intrusa, mas por ameaçar romper com o pacto silencioso que mantém essa estrutura disfuncional em funcionamento. É nesse triângulo psicológico que o filme se ancora, e não na previsibilidade de seus acontecimentos, que muitas vezes beiram o banal. A tensão, portanto, não está no “o que vai acontecer”, mas no “como os limites serão violados”.

Jessica Lange encarna Martha com a grandiosidade trágica de uma sacerdotisa em colapso: não há um gesto sequer que não esteja imbuído de teatralidade litúrgica. Ela não apenas cita a Bíblia — ela a interpreta como se o livro sagrado fosse seu roteiro pessoal. Entre súplicas, penitências e julgamentos velados, ela constrói uma personagem que vive em estado permanente de expiação, como se o amor pelo filho fosse ao mesmo tempo castigo e missão. Gwyneth Paltrow, por sua vez, traz a Helen uma mistura rarefeita de doçura e resistência, uma figura que, embora submissa ao início, carrega em si a centelha da ruptura. Quando finalmente confronta a sogra, não o faz com raiva, mas com a lucidez de quem já entendeu que não se vence um mito enfrentando-o diretamente, mas recusando-se a continuar orbitando ao seu redor.

Há uma aura de farsa elegante que permeia todo o filme — e é aí que ele revela sua verdadeira ousadia. Ao invés de se esquivar do absurdo, flerta com ele deliberadamente. A dança entre mãe e filho durante o réveillon, embalada por “Auld Lang Syne”, é mais do que um momento bizarro: é um rito simbólico que substitui o casamento real pelo imaginário incestuoso. O erotismo latente dessa relação é sutil o suficiente para inquietar sem escandalizar, mas evidente o bastante para deixar claro que o “vilão” aqui não é um personagem, e sim um afeto deformado. Ao transformar o lar em cenário de claustrofobia emocional, o filme revela a face perversa de certos valores familiares — aqueles que se disfarçam de zelo para mascarar o controle, que chamam de amor o que é, na verdade, um exercício de posse.

Do ponto de vista estético, “Segredo de Sangue” tira proveito do contraste entre paisagens bucólicas e dinâmicas afetivas sufocantes. A fotografia aposta em tons quentes e texturas suaves que amplificam o estranhamento: quanto mais bela a superfície, mais evidente a podridão que ela encobre. O resultado é um suspense que se desenha menos pela lógica do perigo iminente e mais pela sensação persistente de que algo está irremediavelmente errado — mesmo quando tudo parece calmo. Nesse sentido, o filme evoca não apenas o cinema de horror psicológico, mas também as tragédias gregas: o destino está selado desde o início, e o que se vê é apenas o desenrolar inevitável da queda.

Embora a narrativa por vezes se perca em soluções fáceis — como a tentativa de oferecer um desfecho apaziguador que destoa da tensão construída —, o impacto do filme reside em outro lugar: na coragem de dramatizar afetos mal resolvidos com pompa e intensidade quase operística. A memória que ele deixa não é a de um enredo engenhoso, mas de atmosferas densas, relações insalubres e personagens que oscilam entre o sagrado e o grotesco. Alguns verão nesse exagero um defeito, uma caricatura emocional. Outros, no entanto, encontrarão ali um espelho distorcido e incômodo das próprias idealizações familiares.

“Segredo de Sangue” não tenta ser uma peça refinada de suspense psicológico, tampouco busca redenção na coerência dramática. O que oferece é um espetáculo de emoções em combustão, onde o amor se confunde com dependência, a fé com delírio, e o lar com prisão. E talvez seja exatamente por se recusar a limpar essas manchas que o filme permaneça na mente do espectador. Ele não suaviza. Não pede desculpas. Apenas revela, sem piedade, o que existe por trás dos laços afetivos que a sociedade insiste em celebrar — mesmo quando já apodreceram por dentro.