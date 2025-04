Vencedor do Oscar e impossível de esquecer: o filme na Netflix que vai te partir por dentro

Não há reconciliação, não há redenção, não há consolo. Há apenas o peso irreversível de uma existência esvaziada pela tragédia. “Manchester à Beira-Mar”, de Kenneth Lonergan, não se interessa por qualquer gesto de reabilitação emocional. Ele se articula como uma dissecação implacável da dor que recusa cura, do trauma que não aceita domesticação. Em vez de seguir a trilha habitual dos dramas que conduzem seus personagens rumo à iluminação, o filme mergulha no escuro permanente de um homem que já não deseja voltar à superfície. Casey Affleck, em uma atuação de inquietante contenção, encarna Lee Chandler não como alguém em busca de superação, mas como um corpo em suspensão — um sujeito que optou por habitar o vazio, mantendo-se funcional apenas no que diz respeito ao mecânico, ao repetitivo, ao insignificante. O retorno à cidade que o devastou não representa uma nova chance, mas a reabertura de feridas que nunca se fecharam. Nada aqui aponta para resolução; tudo gravita em torno da permanência do irrecuperável como única resposta ética àquilo que não se pode mais modificar.

Essa ética da estagnação se materializa na própria linguagem do filme, que desarticula a linearidade clássica em favor de uma tessitura temporal fragmentada. Os flashbacks não explicam — eles colidem com o presente, invadem-no como recordações que não pedem licença. E é justamente nessa colisão entre tempos, nessa convivência forçada entre o que foi e o que não pode mais ser, que o filme atinge uma intensidade devastadora. O passado, ao ser revelado não por causalidade, mas por lembrança intrusiva, transforma-se em espectro, em assombração. Ao evitar qualquer encenação melodramática da tragédia central, Lonergan a reveste de uma potência ainda mais brutal: o silêncio que contorna a revelação diz mais do que qualquer grito. A câmera não procura lágrimas, mas detalhes periféricos — a banalidade do entorno, a indiferença do mundo, o absurdo de continuar. A dor, nesse contexto, não se expressa; ela se infiltra. E é justamente nessa escolha estética — de não amplificar o sofrimento, mas de deixá-lo latente — que o filme alcança uma dimensão rara, onde o real se impõe sem mediação.

É nesse espaço de desalento que se inscreve a relação entre Lee e Patrick. Não se trata de um vínculo redentor, mas de uma convivência forçada entre dois modos de ruína. Patrick, vivido por Lucas Hedges, não é um órfão arquetípico que desperta sentimentos paternais em seu tio. Ele é um adolescente reativo, pragmático, muitas vezes inconveniente — e, paradoxalmente, mais apto à vida do que Lee. A dinâmica entre eles é atravessada por silêncios constrangedores e tentativas mal-sucedidas de comunicação, nas quais o humor aparece não como válvula de escape, mas como sintoma de uma falência relacional. Quando Lee, impotente, tenta acalmar Patrick após um episódio de ansiedade, o resultado é tão desastroso quanto revelador: o absurdo da situação diz mais sobre sua total inaptidão emocional do que qualquer súplica comovente poderia expressar. Lonergan não romantiza essa inadequação — ele a inscreve como núcleo constitutivo do afeto. Amar, aqui, não é compreender ou cuidar; é suportar junto, mesmo quando não se tem mais nada a oferecer além da própria presença esfacelada.

Essa recusa de transcendência não se limita aos personagens; ela permeia o espaço. “Manchester à Beira-Mar” não é um lugar de retorno, mas uma prisão geográfica do trauma. O mar que dá nome ao local permanece ausente — só há frio, embarcações, sal e concreto. A paisagem, capturada com crueza por Jody Lee Lipes, não oferece abrigo. Ela impõe. Os cenários funcionam como extensões emocionais das personagens: áridos, silenciosos, impenetráveis. A trilha sonora, quase invisível, não sugere emoção; ela a silencia. Ao ambientar a história nesse território inóspito, Lonergan transforma a ambientação em prolongamento da dor, não em contraponto. Cada plano contribui para a sensação de que nada ali está sendo construído — tudo está sendo apenas suportado. Não há horizonte. Apenas permanência. E, nesse sentido, a jornada de Lee se distancia de qualquer narrativa de retorno: ela é uma travessia que não leva a lugar algum. O protagonista não volta para se reinventar; ele apenas constata, mais uma vez, que não há como escapar do que se tornou.

Essa consciência radical da impossibilidade transforma o desempenho de Affleck em algo além da atuação. Seu Lee Chandler é um corpo que se move com a lentidão de quem já abandonou a esperança. Ele não performa dor; ele a incorpora. E é exatamente essa ausência de gestos dramáticos que torna sua presença tão perturbadora. Ele não oferece empatia nem identificação. Ele resiste à nossa expectativa de transformação. E ao fazer isso, obriga o espectador a reconhecer a zona inabitável da experiência humana — aquela onde não há nada a ser feito, onde o melhor possível é suportar sem esboçar reação. A aparição breve, mas decisiva, de Michelle Williams no papel da ex-esposa consolida essa perspectiva. Seu reencontro com Lee não desenha qualquer reaproximação: ao contrário, reafirma o abismo irreversível entre dois indivíduos destruídos de formas incompatíveis. É nesse momento que o filme alcança uma espécie de gesto ético final — não avançar, não insistir, não fingir que há caminhos possíveis quando não há mais chão.

Mais do que um filme sobre perda, “Manchester à Beira-Mar” formula uma ética da permanência do insuportável. Ele não procura traduzir o trauma em linguagem nem oferecê-lo como espetáculo. Ele o mantém em sua forma bruta, irretratável, quase inassimilável. E justamente por isso, resiste a qualquer tentativa de apaziguamento. Ao fim, ninguém está melhor. Ninguém está diferente. A única transformação possível reside na partilha muda dessa estagnação. É uma recusa frontal à lógica narrativa do consolo, um gesto de integridade radical que desafia o próprio cinema a abandonar seus vícios reconfortantes. Não há superação, mas há algo ainda mais raro: o reconhecimento da dor como parte intrínseca da condição humana — não para ser vencida, mas para ser sustentada. Nesse gesto brutal e preciso, o filme se torna inesquecível — não por nos ensinar algo, mas por nos lembrar, com clareza devastadora, daquilo que preferimos não saber.