7 códigos secretos escondidos em livros clássicos contemporâneos

O Leilão do Lote 49 (1966), de Thomas Pynchon

Thomas Pynchon é conhecido por sua obsessão por mensagens ocultas e conspirações textuais, e “O Leilão do Lote 49” pode ser considerado um exemplo magistral desse estilo. O romance gira em torno de um sistema postal secreto, o Tristero, cujos sinais aparecem discretamente em selos, placas de rua e fragmentos de conversas. Mas o que realmente chama a atenção são os padrões narrativos que podem estar escondidos no texto. Certos símbolos e frases-chave se repetem ao longo da obra em contextos distintos, sugerindo que Pynchon teria inserido mensagens subliminares, ou até mesmo uma história paralela cifrada dentro do romance. Há quem acredite que a estrutura da narrativa imita um palíndromo, de forma que a chave para compreender a trama pode estar em inverter ou reorganizar a ordem de leitura. O verdadeiro enigma do livro talvez seja exatamente esse: não saber se há mesmo um código secreto ou se tudo faz parte da paranoia da protagonista — e do próprio leitor.