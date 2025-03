7 livros famosos que inspiraram crimes reais (e você nem fazia ideia)

Misery: Louca Obsessão — Stephen King (1987)

Em “Misery: Louca Obsessão”, Stephen King explora a obsessão extrema e os perigos que ela pode representar. A trama acompanha Paul Sheldon, um escritor famoso que, após sofrer um grave acidente de carro, é salvo e mantido em cativeiro por Annie Wilkes, sua maior fã, que o obriga a escrever exatamente o que ela deseja ler. A narrativa tornou-se tão impactante que inspirou crimes reais igualmente perturbadores. Em 1991, o serial killer americano Jeffrey Dahmer afirmou publicamente que o livro era um de seus favoritos, especialmente por retratar com clareza a dinâmica obsessiva de Annie Wilkes, a sequestradora do protagonista. Em outro caso, em 2004, na Inglaterra, a enfermeira Lucy Letby foi acusada de assassinar pacientes vulneráveis e mencionou, durante seu julgamento, a influência perturbadora do romance de King sobre sua mentalidade obsessiva. King, embora reconheça a relevância literária do livro, sempre rejeitou qualquer vínculo com crimes reais.