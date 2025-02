Ignorado pelo Oscar 2025, mas aclamado pelo público — o novo filme de Ridley Scott bate recordes no streaming

Com “Gladiador 2”, Ridley Scott revisita a Roma Antiga sob a ótica de um cineasta que desafia o público a transcender a dependência dos efeitos visuais da era digital para mergulhar em uma narrativa pautada pela brutalidade e pela grandiosidade histórica. O cenário de uma sociedade onde as arenas eram palco de disputas sangrentas — entre escravos, feras e guerreiros — oferece a base para um épico reconstruído sob a perspectiva da desonra, da vingança e da busca por redenção.

Nesse turbilhão de emoções e conflitos, um protagonista moldado pela tragédia se vê compelido a enfrentar não apenas um inimigo cruel, mas também as marcas de sua própria dor, aproveitando a distorcida oportunidade que o destino lhe lança para ajustar contas com um antagonista que representa o pior da natureza humana. Mais de vinte anos após o longa original, o roteiro assinado por Peter Craig, David Franzoni e David Scarpa aposta em um vilão que magnetiza a tela e subverte a previsível trajetória do herói tradicional, questionando a estrutura clássica do triunfo sobre os poderosos.

No ano 180 d.C., o Império Romano se estendia dos desertos africanos às regiões geladas do norte da Europa, governando um mundo de incertezas e violência. Quase um terço da população conhecida vivia sob a tirania dos césares, governantes que, indiferentes ao destino dos homens, perpetuavam sua autoridade com o respaldo de um Senado meramente simbólico. Após mais de uma década de confrontos, a campanha de Marco Aurélio contra os bárbaros germânicos chega a um impasse, revelando uma fraqueza estratégica do imperador que, mais tarde, se tornaria uma de suas falhas mais conhecidas. É nesse universo de poder instável e traições silenciosas que a história se desenrola.

Dezesseis anos depois da morte de Maximus, o protagonista imortalizado por Russell Crowe, Ridley Scott intensifica a escala da violência e do drama com um embate de proporções épicas. A narrativa se concentra na rivalidade feroz entre Marcus Acacius, um general romano implacável, e Lucius Verus, um jovem refugiado cujo sangue carrega um legado que ecoa entre as intrigas palacianas. Quando Acacius assassina a esposa de Lucius num ataque ardiloso, a vingança se torna inevitável, culminando em uma batalha memorável dentro do Coliseu, onde o destino de ambos será decidido. No decorrer desse embate, segredos ocultos vêm à tona, incluindo revelações sobre a linhagem de Lucius e sua conexão com Lucilla, interpretada por Connie Nielsen, ampliando ainda mais as reviravoltas da trama.

Enquanto Pedro Pascal e Paul Mescal dominam a cena até certo ponto, a segunda metade do longa pertence a Denzel Washington. Seu Macrinus, um experiente tratador de gladiadores, observa com fascínio a habilidade instintiva de Lucius ao enfrentar babuínos ferozes. Sua percepção estratégica sobre como usar o jovem para remodelar os rumos da política romana adiciona uma camada de complexidade à história.

O que Scott propõe aqui não é apenas uma narrativa de vingança, mas uma reflexão sobre as engrenagens do poder, reminiscente da tragédia shakespeariana. Se “Napoleão” (2023) e “Perdido em Marte” (2015) já demonstravam seu olhar sobre líderes e seus impérios desmoronando por suas próprias ambições, “Gladiador 2” segue essa linha, explorando a corrupção e as conspirações que corroem qualquer estrutura de governo. E, no fim, o espetáculo continua.