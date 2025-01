80 milhões de dólares: esse é o maior investimento da Miramax em um filme em toda sua história, na Netflix

Lançado em 2003, sob a produção de Sidney Pollack e direção de Anthony Minghella, “Cold Mountain” transpôs para o cinema o prestigiado romance homônimo de Charles Frazier, publicado em 1997. Situado no contexto da Guerra Civil Americana, o longa conquistou tanto a crítica quanto o público, arrecadando cerca de 180 milhões de dólares mundialmente e acumulando impressionantes 101 indicações a prêmios, incluindo sete nomeações ao Oscar. Entre suas atuações notáveis, Renée Zellweger se destacou ao levar a estatueta de Melhor Atriz Coadjuvante, em um elenco repleto de talentos.

A narrativa acompanha W.P. Inman (Jude Law) e Ada Monroe (Nicole Kidman), cuja conexão se estabelece antes que o conflito os separe. Ada, pianista talentosa, muda-se para a remota Cold Mountain, na Carolina do Norte, acompanhando seu pai, o reverendo Monroe (Donald Sutherland), que busca repouso devido a problemas de saúde. Entretanto, com a convocação de Inman para o exército, o romance entre eles é interrompido após um único beijo, suficiente para selar uma lembrança duradoura que os acompanhará ao longo da guerra.

Ferido em combate e desiludido pela brutalidade do conflito, Inman decide desertar ao receber uma carta de Ada, embarcando em uma jornada perigosa para reencontrá-la. Durante sua travessia, enfrenta uma série de obstáculos, desde as hostilidades das linhas inimigas até a perseguição implacável da Guarda Civil, dedicada à caça de desertores. Paralelamente, Ada se vê desamparada após a morte do pai, lutando para manter a fazenda da família em meio a dificuldades crescentes. A chegada de Ruby Thewes (Renée Zellweger), uma mulher resiliente e pragmática, traz nova perspectiva: juntas, elas se fortalecem, transformando a dura realidade da vida rural em uma aliança de sobrevivência e amizade.

Com a guerra rumando para o desfecho e a iminente derrota dos Confederados, o ambiente torna-se ainda mais hostil. O destino de Inman permanece incerto, mas Ada se agarra à esperança de seu retorno, resistindo ao desespero e à incerteza do futuro.

Visualmente, “Cold Mountain” impressiona pela cinematografia grandiosa de John Seale. A paleta de tons terrosos e os enquadramentos contemplativos criam uma atmosfera melancólica, espelhando o peso da guerra e intensificando a conexão emocional do espectador. O contraste entre a vastidão natural e a violência do conflito acentua a imersão na narrativa, transportando o público para a época retratada com fidelidade estética.

As performances de Jude Law, Nicole Kidman e Renée Zellweger elevam a profundidade dos personagens, imprimindo realismo às suas jornadas e enriquecendo a trama com nuances emocionais marcantes. Cada interpretação contribui para a força do enredo, tornando os dilemas e desafios dos protagonistas ainda mais impactantes.

Consolidado como um drama histórico de alto calibre, “Cold Mountain” segue como um exemplo de cinema envolvente, resgatando não apenas o peso da guerra, mas também a persistência do amor e da esperança em meio ao caos. Sua combinação de narrativa arrebatadora, atuações memoráveis e estética primorosa assegura seu lugar entre as grandes adaptações literárias do cinema.