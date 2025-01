A série da Netflix que ficou 7 semanas consecutivas entre as mais assistidas do mundo e vale cada centésimo de segundo do seu tempo

A posição da mulher nas sociedades modernas é, talvez, o retrato mais contundente das mudanças sociais que moldaram o último meio século. Se, até os anos 1970, mulheres ocupando cargos de liderança pareciam pertencer a um cenário tão improvável quanto uma ficção científica, hoje é comum encontrá-las no comando de grandes corporações, tanto no varejo quanto em bancos públicos. Elas vestem poder e determinação, simbolizados por seus ternos elegantes, batons marcantes e saltos altos que sustentam mentes brilhantes.

As profundas transformações que elevaram as mulheres globalmente podem parecer quase irreais ao se observar o ponto de partida histórico que as limitava, contrastando com a distância que conseguiram percorrer. Em “Black Doves”, a protagonista personifica essa trajetória complexa. Ela aparenta ter pleno controle de suas decisões, mas, ao revisitar as conquistas de sua carreira como agente secreta, confronta as perdas que acompanham esse caminho – e percebe a ausência do essencial.

Helen Webb, interpretada por Keira Knightley, encarna uma anti-heroína cujas escolhas são inevitavelmente moldadas pelo contexto de sua profissão, raramente por suas vontades. Embora exiba sorrisos em momentos fugazes, essas breves alegrias logo se dissipam ao ser puxada de volta à realidade, um labirinto de desafios que a obriga a lidar com seus desejos reprimidos. Sob a direção de Alex Gabassi e Lisa Gunning, a trama se desenrola como um jogo psicológico profundo, revelando camadas sobre a protagonista e a luta interna que a impulsiona, mesmo quando suas ações desafiam a razão e as normas éticas.

Casada com Wallace Webb, ministro da Defesa do Reino Unido, vivido por Andrew Buchan, Helen mantém o relacionamento como parte de uma operação da Black Doves, uma organização de espionagem implacável. Contudo, a missão toma um rumo inesperado quando ela engravida e assume a maternidade de gêmeos, decisão que subverte o objetivo inicial. Paralelamente, Helen mantém um caso com James Davies, personagem de Andrew Koji, cuja morte violenta dá início à narrativa. Entre intrigas e traições, surge Sam, tão enigmático quanto Helen. Ao longo dos episódios, a série joga luz sobre as camadas de sua busca por identidade e conforto, enquanto os talentos de Ben Whishaw e Knightley deixam o público cativo dessa história intricada e provocante.

Série: Black Doves

Criação: Joe Barton

Ano: 2024

Gêneros: Drama/Ação/Suspense

Nota: 8/10