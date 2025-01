Nem 30 filmes na história do cinema arrecadaram tanto: do topo das bilheterias ao topo da Netflix

A produção retrata um futuro não tão distante, onde os limites da convivência entre humanos e tecnologia são postos à prova. No planeta Terra, gigantes robóticos permanecem presos, enquanto aguardam a chance de retornar ao universo do qual foram exilados. Contudo, sua estadia os coloca frente a frente com outros seres alienígenas, que não apenas superam sua periculosidade como também seguem ordens de uma entidade colossal, cujo apetite destrutivo consome mundos inteiros para sustentar sua existência.

Nas mãos de Michael Bay, a franquia eleva suas implicações ideológicas, explorando o impacto de sua narrativa na cultura pop. O diretor, que transformou a saga em sinônimo de batalhas entre máquinas titânicas, mantém sua marca registrada de ação frenética e cenas espetaculares. O roteiro de Ehren Kruger resgata elementos dos filmes anteriores, enquanto Bay equilibra momentos de humor e tensão, auxiliado por um elenco afinado e pela figura central de Mark Wahlberg como Cade Yeager, um inventor texano lidando com os desafios da paternidade e do luto.

Os conflitos, que flertam com a ideia de confiar o destino da humanidade às máquinas, ressoam como metáforas sobre progresso e dependência tecnológica. Entre sequências de ação explosiva e passagens que revivem eventos de sete anos atrás, o filme mistura nostalgia e inovação, destacando a complexa relação do homem com suas criações. Wahlberg adiciona um toque humano à história, ao encarnar a figura de um pai batalhador, cuja conexão emocional contrasta com a agressividade mecânica ao seu redor.

Este capítulo, possivelmente o mais introspectivo da saga, incorpora uma reflexão sobre os avanços descontrolados da tecnologia. Ainda que as licenças criativas do roteiro não priorizem a coerência científica, o carisma das cenas e a grandiosidade visual têm apelo garantido. Entre humor e afeto, as quase três horas de duração consolidam o impacto da série no imaginário do público, reafirmando a força de uma narrativa que equilibra entretenimento e provocação filosófica.