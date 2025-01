Visto e aprovado por 119 milhões de pessoas, série romântica na Netflix vai te fazer desidratar de tanto chorar

Uma produção que aborda o renascimento emocional e a busca por significado em meio ao caos, “Recomeço” é um convite à reflexão sobre a capacidade humana de ressignificar a dor. Contudo, seu teor pode ser delicado para quem lida com luto recente, pois sua narrativa, rica em emoções intensas, tem potencial para reavivar feridas ainda abertas.

Baseada no livro autobiográfico de Tembi Locke, a série ganha vida através da visão sensível da autora e de sua irmã, Attica Locke, que assumiu a cocriação do projeto. No centro da trama, acompanhamos Amy Wheeler (Zoe Saldana), uma jovem texana que desafia expectativas ao trocar uma carreira promissora no direito por estudos de arte em Florença. Essa decisão representa seu primeiro passo rumo a um novo começo, uma tentativa de reconectar-se com sua própria essência e redescobrir sua voz interior.

É na charmosa Florença que Amy se depara com Lino Ortolano (Eugenio Mastrandrea), um chef italiano cuja presença marcante desafia seu foco nos estudos e nas metas pessoais. Embora inicialmente relutante, a conexão entre eles se torna inevitável, superando barreiras culturais e emocionais. Paralelamente, a jovem também se envolve brevemente com Giancarlo Caldese (Giacomo Gianniotti), mas é com Lino que seu coração realmente encontra repouso. Esse encontro, no entanto, é apenas o prelúdio para desafios ainda maiores, que transformarão suas vidas de maneira irrevogável.

“Recomeço” conduz o espectador por uma jornada imersiva, explorando não apenas o romance entre Amy e Lino, mas também o impacto de suas escolhas sobre os laços familiares e as dificuldades enfrentadas ao navegar entre dois mundos tão distintos. A trama avança em um ritmo deliberado, priorizando o desenvolvimento dos personagens e suas relações antes de introduzir os eventos cruciais que moldam suas trajetórias. Essa abordagem detalhista permite uma compreensão profunda da amplitude das perdas e do significado de recomeçar.

Visualmente encantadora, a série utiliza as paisagens italianas como pano de fundo para intensificar a narrativa, conferindo às cenas um toque de poesia. Mas é no desempenho do elenco que reside grande parte de seu apelo emocional. Zoe Saldana entrega uma interpretação cheia de nuances, capturando com precisão a complexidade de Amy, enquanto Eugenio Mastrandrea traz a Lino uma combinação de carisma e vulnerabilidade que torna sua jornada ainda mais comovente.

Ao abordar temas universais como amor, perda e redenção, “Recomeço” se destaca por sua capacidade de equilibrar delicadeza e profundidade, oferecendo uma experiência narrativa que ressoa muito além da tela. Para alguns, pode ser uma história de inspiração; para outros, um lembrete pungente das dores que moldam a condição humana. De qualquer forma, é uma obra que dificilmente deixará o espectador imune ao seu impacto.