Na lista dos 35 melhores filmes da história, drama com vencedor do Oscar de Melhor ator e favorito à segunda estatueta, Adrien Brody, na Netflix

Wladyslaw Szpilman, um dos mais renomados pianistas da Polônia nos anos 1930, encantava plateias com sua destreza musical e marcava presença nas ondas do rádio polonês. Ao lado do violinista Bronislav Gimpel, percorreu diversas cidades em turnês que consolidaram seu prestígio. Contudo, a chegada da Segunda Guerra Mundial alterou drasticamente o curso de sua vida. Como tantas famílias judias, os Szpilman foram confinados no gueto de Varsóvia, um prelúdio para tragédias que moldariam sua trajetória e o tornariam um símbolo de resiliência.

Em 1946, Szpilman compartilhou sua história no livro “O Pianista”, publicado pela editora Wiedza pouco após o término da guerra. Décadas depois, uma edição revisada lançada em 1998 trouxe nova luz à obra, que ganhou traduções em diversas línguas e alcançou reconhecimento internacional. Em 1999, renomados veículos como Los Angeles Times e The Guardian consagraram o livro como obra do ano, consolidando seu lugar entre os mais vendidos no início dos anos 2000.

A adaptação cinematográfica, dirigida por Roman Polanski e lançada em 2002, é amplamente reconhecida como um dos grandes marcos do cinema. Com uma abordagem profundamente emocional e visualmente impactante, o filme recebeu sete indicações ao Oscar, vencendo nas categorias de Melhor Ator, para Adrien Brody, Melhor Direção, para Polanski, e Melhor Roteiro Adaptado. O diretor, vivendo na Suíça devido a questões legais nos Estados Unidos, não pôde participar da cerimônia.

O filme explora os impactos imediatos da invasão nazista na Polônia, concentrando-se na luta pela sobrevivência de Szpilman. Após ser separado de sua família, deportada para o campo de extermínio de Treblinka, Szpilman permaneceu no gueto como trabalhador até sua desativação em 1943. Sua saga incluiu o contrabando de armas para apoiar um levante judeu e o refúgio em locais abandonados de Varsóvia. Em um desses esconderijos, foi encontrado pelo oficial nazista Wilm Hosenfeld, que, em vez de denunciá-lo, forneceu-lhe alimentos e casacos, garantindo sua sobrevivência durante o rigoroso inverno.

A atuação visceral de Adrien Brody deu vida ao papel de Szpilman de maneira inesquecível. Aos 29 anos, Brody mergulhou profundamente no personagem, perdendo 15 quilos e vivendo em isolamento para absorver as angústias do pianista. Sua performance garantiu-lhe o título de ator mais jovem a conquistar o Oscar de Melhor Ator, um feito marcante na história da premiação.

Para Polanski, o filme transcendeu a esfera artística, sendo também um relato pessoal. Ele próprio sobreviveu ao Holocausto, um passado que ecoa em cada frame do longa. Nascido em Paris, viu sua família ser devastada pela guerra: sua mãe foi enviada a Auschwitz, onde perdeu a vida, e seu pai sobreviveu a Mauthausen-Gusen. Polanski, ainda criança, perambulou por guetos e florestas na Polônia até ser reunido com o pai ao final do conflito.

Disponível na Netflix, “O Pianista” é mais do que uma narrativa histórica; é um tributo à força humana diante do inominável. Polanski captura, com um olhar sensível e realista, a degradação imposta pela guerra e a resiliência necessária para persistir. Com uma fotografia que reflete a melancolia de Varsóvia destruída, o filme reafirma o poder da arte como meio de resistência e memória, perpetuando o legado de Szpilman como uma inspiração imortal.