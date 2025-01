Ele já salvou o mundo, enfrentou alienígenas e fugiu de tempestades. Agora, Harrison Ford vai fazer você chorar de rir na Netflix

Joe Gavilan e K.C. Calden conhecem a fundo a fauna urbana de Los Angeles. Entre os indivíduos que cruzam seu caminho estão jovens prostitutas, pequenos traficantes e malandros desavisados, mas também senhoras idosas, guardas de trânsito amigáveis e cidadãos comuns, cuja aparente banalidade contrasta com o universo sombrio de assassinos de aluguel e matadores sem escrúpulos. Esses últimos, imersos em seu trabalho letal, demonstram desprezo por interações triviais ou qualquer distração que não sirva aos seus objetivos.

Os dois protagonistas de “Divisão de Homicídios” tratam o ofício policial como uma aventura cheia de incertezas e, em muitos momentos, deixam claro que a estabilidade do emprego pouco lhes importa. A direção de Ron Shelton aposta em uma abordagem debochada dos procedimentos policiais, concentrando-se nos anti-heróis e em suas peculiaridades, enquanto a narrativa flui sem pressa nem cálculo excessivo. O resultado é uma comédia irreverente, despretensiosa e deliciosa, evocando um estilo que há tempos deixou de ser explorado pelo cinema comercial americano.

A vida, como se aprende à medida que o tempo avança, é um jogo de desafios, onde cada fase vencida nos leva a um novo teste, demandando resiliência e a habilidade de lidar com a imprevisibilidade. Para Gavilan e Calden, o cotidiano é um desfile interminável de provações. O que os salva é a capacidade de rir de si mesmos e explorar talentos paralelos, como vender imóveis ou dar vida a personagens que ultrapassam a monotonia da rotina policial.

Gavilan, vivido por Harrison Ford, é mais do que um detetive: é um corretor imobiliário em busca de um grande negócio, tentando fechar a venda de uma mansão luxuosa enquanto investiga um assassinato. A interação cômica entre seu lado policial e a veia comercial oferece momentos de humor ácido, como quando negocia contratos durante uma investigação. Ao mesmo tempo, Calden, interpretado por Josh Hartnett, encara os dilemas do trabalho enquanto se aventura em ensaios teatrais e exercícios de expressão artística.

Enquanto isso, o superior Benne Macko, interpretado com precisão por Bruce Greenwood, dá à trama uma tensão extra, mesclando frieza calculada e explosões súbitas. Paralelamente, as relações de Gavilan com personagens femininas como Ferre Salesclerk, uma prostituta carismática, e Ruby, uma vidente excêntrica, adicionam camadas ao enredo. Ford, com seu charme habitual, constrói um personagem carismático e durão, enquanto Hartnett brilha com seu humor afiado, como na hilária cena do necrotério, garantindo que mesmo as aparições secundárias sejam memoráveis.