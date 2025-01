Marco absoluto da Netflix: série de ação e suspense alcançou 100 milhões de reproduções e se manteve 315 dias no Top 10 global

A Netflix reafirma sua versatilidade ao trazer “O Agente Noturno” para o catálogo. Lançada originalmente em 2023, a série é inspirada no livro de Matthew Quirk e conduzida por Shawn Ryan (The Shield). A produção remete ao vigor dos thrillers das décadas de 1990 e 2000 — como “Na Linha de Fogo” e a franquia “Bourne” — mas se destaca por construir uma identidade própria, aproveitando suas influências sem se tornar uma mera cópia. Com a estreia da segunda temporada prevista para este mês de janeiro de 2025, a série desperta a atenção do público por equilibrar ação, conspiração política e desenvolvimento de personagens.

A história começa em ritmo acelerado: Peter Sutherland (Gabriel Basso), um agente do FBI em ascensão, impede um atentado terrorista ao detectar e desativar uma bomba em um trem. Em vez de receber o devido reconhecimento, ele é relegado a uma função burocrática, confinado a um porão onde atende uma linha telefônica de emergência praticamente inativa — até que, numa madrugada silenciosa, o telefone enfim toca. Do outro lado está Rose Larkin (Luciane Buchanan), ex-CEO que se vê em perigo após o assassinato brutal de seus tios. Ao descobrir um elo entre Rose e uma complexa conspiração que envolve as mais altas esferas do poder, Peter abandona a rotina monótona para enfrentar ameaças constantes na tentativa de desvendar segredos que podem custar sua vida.

Em paralelo, a trama destaca Maddie (Sarah Desjardins), filha do vice-presidente, cujo comportamento impulsivo a coloca sob a supervisão de Chelsea Arrington (Fola Evans-Akingbola) e Erik Monks (D.B. Woodside). Embora pareça separada do enredo principal a princípio, a trajetória de Maddie se torna vital para o desenrolar dos acontecimentos, revelando conexões surpreendentes com a investigação de Peter. O roteiro trabalha essas tramas paralelas com eficiência, mantendo a tensão e conferindo consistência ao ritmo narrativo.

Um dos pontos fortes da série são as atuações. Gabriel Basso, como Peter, entrega uma performance que equilibra determinação e fragilidade, fugindo de estereótipos de heróis infalíveis. Luciane Buchanan interpreta Rose com uma combinação certeira de força e vulnerabilidade, aprofundando o vínculo entre os dois protagonistas. Enquanto isso, Fola Evans-Akingbola traz a Chelsea uma solidez profissional que contrasta com as reviravoltas enfrentadas no serviço de proteção a Maddie. Já Phoenix Raei e Eve Harlow formam uma dupla de assassinos — Dale e Ellen — cuja dinâmica alterna entre humor ácido e violência, acrescentando um tom de imprevisibilidade à narrativa.

A presença de Hong Chau, indicada ao Oscar, é outro destaque: no papel de Diane Farr, chefe de gabinete do presidente, ela personifica a tensão dos bastidores políticos. Sua personagem reflete como tramas governamentais podem ser tão letais quanto ameaças à mão armada, compondo uma atmosfera de perigo que extrapola o campo de batalha e se infiltra nos corredores do poder.

Apesar da solidez, a série enfrenta um desafio comum a muitas produções da Netflix: o formato de dez episódios pode, por vezes, quebrar o ritmo e prolongar subtramas além do necessário. No entanto, o texto de Shawn Ryan busca compensar esses percalços ao mesclar sequências de ação bem executadas e reviravoltas que mantêm o espectador engajado. A conspiração, repleta de nuances políticas e pessoais, ganha contornos mais complexos à medida que segredos são revelados, surpreendendo até os mais atentos.

Com o sucesso da primeira temporada e a segunda já agendada para janeiro de 2025, “O Agente Noturno” consolida seu espaço entre os thrillers contemporâneos. A série paga tributo a clássicos do gênero ao mesmo tempo em que inova na condução de seus personagens e tramas, mostrando que há fôlego para histórias de espionagem ainda hoje. Com elenco carismático, enredo bem estruturado e uma dose equilibrada de ação e mistério, a produção se torna uma das apostas mais promissoras para quem busca entretenimento de qualidade, sem abrir mão de profundidade e tensão dramática.

Série: O Agente Noturno

Criadores: Shawn Ryan, Matthew Quirk

Ano: 2023

Gêneros: Thriller

Nota: 8