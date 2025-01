Um ano no Top 10 mundial: o filme do Prime Video que é sucesso absoluto

Ao longo da história do audiovisual, os russos foram retratados como vilões emblemáticos, encarnando as tensões da Guerra Fria e consolidando-se como arquétipos culturais. Personagens como Xenia Onatopp, de “007 Contra GoldenEye” (1995), marcaram gerações com atuações memoráveis. Em “Sem Remorso”, a tradição do antagonista russo retorna, mas com pouco do vigor de outrora. A trama, centrada em ação intensa, falha ao oferecer a profundidade que fez desses vilões ícones narrativos.

Michael B. Jordan interpreta John Kelly, um SEAL cuja vida desmorona após o assassinato brutal de sua esposa grávida (Lauren London) em uma emboscada russa, desencadeada por erros militares americanos em Aleppo. Consumido pelo luto, Kelly parte em busca de vingança. Apesar de cenas de impacto, como a destruição de um SUV em chamas no Aeroporto Dulles, a falta de uma construção emocional sólida enfraquece a conexão com o público. O relacionamento do protagonista é resumido a detalhes simplistas e distantes.

A narrativa segue o roteiro convencional de vingança, mas carece de inovação. Stefano Sollima, conhecido por “Sicario: Dia do Soldado”, imprime um estilo visual marcante nas cenas de ação. Porém, a repetição e o desfecho previsível — tiroteios genéricos em corredores russos simulados — enfraquecem o clímax. O cenário da Rússia, mesmo fictício, não alcança a autenticidade necessária para sustentar a tensão até o final.

Entre os destaques, Jodie Turner-Smith se sobressai como Karen Greer, imprimindo força sem recorrer a estereótipos. A química com Jordan adiciona nuances à história, embora o roteiro raramente explore esse potencial. Já nomes como Jamie Bell e Guy Pearce são subutilizados, relegados a papéis que não fazem jus a seus talentos, reforçando o caráter superficial da adaptação.

Baseado em um romance de 1993, o filme atualiza o contexto original, trocando o Vietnã pelas tensões contemporâneas entre Estados Unidos e Rússia. No entanto, a transposição resulta em uma obra que prioriza ação em detrimento da profundidade. Enquanto o livro se concentra em dilemas internos e temáticas complexas, a adaptação recorre a conspirações óbvias e resoluções apressadas, culminando em um final previsível.

Apesar das limitações, a presença de Michael B. Jordan eleva o material. Sua interpretação carismática e fisicamente intensa sustenta boa parte da narrativa, mesmo quando o roteiro falha. A jornada de Kelly para se tornar John Clark aponta para uma sequência inspirada em “Rainbow Six”. Contudo, o desafio será escapar de fórmulas desgastadas e trazer frescor ao universo de Clancy.