Assistida 252 milhões de vezes: a série de temporada única mais vista da história da Netflix

É difícil imaginar se Barry Sonnenfeld, ao conduzir sua visão nos anos 1990, previa que seu trabalho com “A Família Addams” resultaria em algo tão marcante. A interpretação de Christina Ricci como Wednesday Addams, com suas tranças simétricas e olhar gélido, atraiu um público diverso, tornando-a uma figura emblemática. Seu humor afiado, quase mórbido, criava um fascínio que frequentemente eclipsava os demais integrantes da família excêntrica. Este desempenho se consolidou como referência inevitável para qualquer tentativa de revisitar a icônica adolescente gótica. Contudo, essa herança inegável também traz um desafio monumental: como revisitar Wednesday sem cair na mera repetição ou em esforços pouco convincentes para superá-la?

A série “Wandinha”, lançada pela Netflix, enfrenta essa questão ao apresentar Jenna Ortega no papel principal. Sob a direção de Tim Burton em alguns episódios, Ortega não apenas assume o legado, mas redefine a personagem com nuances inéditas. Reconhecida por atuações em “You” e “Pânico”, ela traz uma abordagem que expande as camadas de Wednesday, aproveitando a duração de oito capítulos para explorar sua complexidade emocional e dilemas internos, algo que os filmes anteriores apenas tangenciavam.

O desafio de manter a aura sombria enquanto desenvolve um arco emocional relevante é superado com maestria por Ortega, que utiliza sarcasmo e introspecção como ferramentas narrativas precisas. Christina Ricci, agora no papel da misteriosa Srta. Thornhill, também marca presença, em uma espécie de aval silencioso à nova geração. Embora Ortega brilhe, a ambientação da trama, a Academia Nevermore, merece destaque. Povoada por seres peculiares como lobisomens e górgonas, a escola cria um novo cenário, mas dilui o contraste cômico entre a morbidez dos Addams e a normalidade do mundo exterior, uma marca dos filmes originais.

Mesmo nesse novo contexto, a essência de Wednesday é preservada, especialmente em sua relação turbulenta com Morticia, vivida por Catherine Zeta-Jones. A pressão materna serve como catalisador de conflitos, enquanto a dinâmica com Gomez (Luis Guzmán) não alcança a intensidade de versões anteriores, embora isso não comprometa a trama. Visualmente, a assinatura de Burton é inconfundível, com tons sombrios e figurinos elaborados que reforçam o caráter gótico. Entretanto, em algumas cenas, essa estética quase ofusca os momentos mais emotivos, que poderiam se beneficiar de maior sutileza.

Narrativamente, a série combina investigação e ação ao acompanhar Wednesday desvendando crimes misteriosos. Apesar das comparações inevitáveis com “Harry Potter” devido ao ambiente escolar e elementos de mistério, a produção evita clichês ao apostar na força do elenco e no carisma de sua protagonista. Jenna Ortega sustenta a série mesmo quando o roteiro apresenta escolhas previsíveis, equilibrando humor ácido e reflexões sobre exclusão e herança cultural.

Momentos como a dança no baile da Nevermore ilustram perfeitamente a dualidade da personagem: frágil e poderosa, introspectiva e incisiva. Apesar de alguns tropeços no roteiro, a narrativa entrega surpresas que mantêm o interesse, além de abordar temas atuais sem perder de vista o entretenimento. A série, assim, transcende a simples reciclagem de um ícone, apresentando uma abordagem que dialoga com as demandas contemporâneas.

No centro de tudo, Jenna Ortega ressignifica Wednesday, mantendo o sarcasmo característico, mas também revelando vulnerabilidades que humanizam a personagem. Sua presença magnética prende o espectador, mesmo quando o texto não favorece. Dessa forma, a série não apenas homenageia o passado, mas o revitaliza, tornando-se essencial tanto para veteranos quanto para novos espectadores.

“Wandinha” reafirma o legado dos Addams com frescor e irreverência. A combinação de humor mordaz, mistério e estética sombria reconecta a personagem a novas audiências, consolidando Ortega como um dos nomes mais marcantes de sua geração.

Série: Wandinha

Criador: Alfred Gough e Miles Millar

Ano: 2022

Gêneros: Comédia/Crime/Mistério/Fantasia

Nota: 8/10