O filme mais premiado de 2023, com bilheteria histórica, agora disponível no Prime Video

O filme dirigido por Christopher Nolan foca no físico americano Julius Robert Oppenheimer, figura central no desenvolvimento do artefato mais letal já produzido pela humanidade. Embora trate de um episódio amplamente conhecido, a narrativa não surpreende, optando por uma abordagem previsível. Apesar disso, o longa compensa com uma riqueza visual impressionante e uma atenção minuciosa aos detalhes. A trama, que combina densidade e poesia, apresenta um ritmo deliberadamente lento, mas eventualmente recompensador, enquanto conduz o espectador por um emaranhado de informações complexas que ressaltam a magnitude do impacto científico e humano do protagonista.

O enredo destaca o caminho trilhado por Oppenheimer (1904-1967), desde seus primeiros passos como estudante pouco promissor até se tornar um dos cientistas mais relevantes do século 20, ao lado de gigantes como Newton, Lorentz e Einstein. Baseada na biografia de Kai Bird e Martin Sherwin, a obra humaniza o físico ao enfatizar suas relações interpessoais e dilemas éticos. O uso do preto e branco para diferenciar os momentos de glória e declínio acentua o impacto emocional da história, enriquecendo a experiência visual proporcionada pelo diretor de fotografia Hoyte van Hoytema, que utiliza o formato IMAX com maestria.

O ponto alto do longa reside na atuação de Cillian Murphy, que dá vida ao físico com profundidade, e na dinâmica entre ele e Robert Downey Jr., que interpreta o almirante Lewis Strauss. A relação repleta de nuances entre os dois personagens funciona como o eixo narrativo, refletindo as tensões que cercaram a vida de Oppenheimer. A trama aborda dois momentos históricos cruciais: o início da Segunda Guerra Mundial, com a invasão da Polônia e a descoberta da fissão nuclear, e as acusações formais contra o cientista em 1953, que culminaram em sua queda pública.

O roteiro detalha a contribuição indispensável de Oppenheimer para o fim do conflito global, com os bombardeios de Hiroshima e Nagasaki em 1945, mas também evidencia o preço que ele pagou por isso. Marcado por difamações e incompreensões, sua trajetória pós-guerra foi permeada por amargura, culminando em sua morte prematura em 1967. Nolan apresenta o físico como um Prometeu moderno, cuja busca por conhecimento não apenas transformou a história, mas também trouxe consequências devastadoras. Ao final, o longa reflete sobre os dilemas éticos que acompanham grandes avanços científicos, conferindo à narrativa uma profundidade memorável.