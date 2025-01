Como você nunca viu: Ana de Armas e Keanu Reeves juntos em um filme para maiores de 18 anos na Netflix

Keanu Reeves assume o papel de Evan Webber, um dj e pai dedicado, em uma noite aparentemente comum de tempestade. Enquanto sua família desfruta de um feriado na praia, ele permanece em casa, finalizando compromissos profissionais. A calma se rompe quando uma batida à porta revela duas jovens ensopadas e perdidas, Genesis (Lorenza Izzo) e Bel (Ana de Armas), que pedem ajuda sob a alegação de terem sido surpreendidas pela chuva após se perderem a caminho de uma festa.

Inicialmente relutante, Evan cede e as acolhe, permitindo que usem o telefone e se sequem. A conversa flui, e o ambiente cordial ganha contornos mais intensos. Pouco a pouco, as jovens transformam a inocência inicial em sedução, culminando em uma noite de desejos imprudentes. Ao amanhecer, no entanto, o clima de diversão dá lugar a uma tensão crescente: as garotas, agora instaladas na casa, exibem um comportamento invasivo e ameaçador.

Vestindo as roupas da esposa de Evan e interferindo no cotidiano da casa, elas passam de convidadas inesperadas a uma presença sufocante. Enquanto ele tenta retomar o controle e preservar sua vida familiar intacta, as intrusas orquestram um jogo psicológico cada vez mais cruel. O que começa como uma aventura fora dos padrões se transforma em um pesadelo repleto de chantagens e ameaças. Baseado no clássico “Death Game” de 1977, a direção de Eli Roth constrói uma narrativa carregada de tensão e imprevisibilidade.

Aos poucos, o filme revela a fragilidade da aparência de perfeição e expõe como impulsos momentâneos podem ter consequências devastadoras. A obra desafia a confiança em aparências angelicais e expõe o preço de escolhas equivocadas. Roth equilibra tensão psicológica e crítica social, conduzindo o espectador por uma jornada desconfortavelmente envolvente.