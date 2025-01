Comédia romântica com Brooke Shields, na Netflix, é programa perfeito para relaxar no domingo

Mark Waters, mestre em comédias leves que marcaram os anos 2000, retorna ao gênero com “A Mãe da Noiva”, disponível na Netflix. Conhecido por clássicos como “Sexta-Feira Muito Louca” e “Meninas Malvadas”, Waters agora apresenta um tributo contemporâneo a “O Pai da Noiva”, clássico estrelado por Steve Martin. Embora ambos explorem os desafios e as alegrias dos casamentos familiares, esta nova produção traz um ponto de vista marcadamente feminino, moldando sua narrativa com uma sensibilidade atual e humor despretensioso.

No coração da história está Lana (Brooke Shields), uma médica e pesquisadora de prestígio na Johns Hopkins, que enfrenta a transição para a vida de ninho vazio enquanto sua filha Emma (Miranda Cosgrove) se prepara para sair de casa. A trama começa com Lana tentando convencer Emma a adiar a mudança, mas ela é surpreendida ao descobrir que a filha não só está em um relacionamento, como também está noiva. O futuro genro, RJ (Sean Teale), decide impressionar a sogra com um pedido de casamento exuberante, que culmina na inesperada decisão de realizar a cerimônia na idílica Phuket.

Conforme os preparativos ganham forma, a narrativa ganha profundidade ao explorar as dinâmicas familiares e os conflitos pessoais. A maior reviravolta ocorre quando Lana descobre que o pai de RJ, Will (Benjamin Bratt), é ninguém menos que seu antigo amor dos tempos de faculdade. O reencontro traz à tona memórias de um romance interrompido de forma abrupta, quando Will desapareceu sem explicações. Agora, Lana precisa lidar com sentimentos não resolvidos enquanto tenta conciliar sua relação com a filha e o iminente casamento.

Waters utiliza o humor como fio condutor, equilibrando momentos de exagero cômico com reflexões sutis sobre as complexidades do amor e do amadurecimento. Lana, inicialmente percebida como controladora, revela-se uma mãe que, apesar de seu sucesso profissional, luta para se ajustar às mudanças e agradar a filha. Sua jornada destaca o desafio de encontrar o equilíbrio entre independência e conexão familiar, um tema universal que ressoa com autenticidade.

As performances de Brooke Shields e Benjamin Bratt adicionam charme e carisma à trama, enquanto a exuberância de Phuket serve como pano de fundo ideal para uma narrativa escapista. Shields entrega uma interpretação que transita com habilidade entre a vulnerabilidade e a determinação, enquanto Bratt traz um magnetismo que torna fácil acreditar no impacto que Will teve — e ainda tem — na vida de Lana.

Embora “A Mãe da Noiva” não reinvente o gênero, ele se posiciona como um filme que prioriza o entretenimento leve e a conexão emocional. Sua proposta é clara: oferecer uma pausa agradável e descomplicada, perfeita para momentos de descontração. A interação entre os personagens, enriquecida por diálogos espirituosos e situações inesperadas, mantém o espectador envolvido até o desfecho.

O filme também levanta questões sutis, mas relevantes, sobre as escolhas que moldam nossas vidas e como o passado pode ecoar no presente de maneiras inesperadas. A dinâmica entre Lana e Will, ao mesmo tempo cômica e comovente, traz uma dimensão adicional à trama, que vai além do simples planejamento de um casamento paradisíaco.

“A Mãe da Noiva” cumpre com louvor sua missão de entreter. É uma produção que, apesar de sua simplicidade, encontra força na autenticidade das relações humanas e na leveza de sua narrativa. Um convite irresistível para se desligar da rotina, rir e, quem sabe, refletir sobre os laços que nos definem.