A comédia mais citada do século 21, de acordo com a Hollywood Reporter, está na Netflix

Lançado como uma comédia adolescente em 2004, “Meninas Malvadas” marcou a estreia de Tina Fey como roteirista em colaboração com Rosalind Wiseman, autora do livro que inspirou a trama. Sob a direção de Mark Waters, o filme rapidamente se tornou um fenômeno cultural. Ainda hoje, quase duas décadas depois, frases icônicas e cenas emblemáticas continuam alimentando memes e discussões nas redes sociais.

Curiosamente, Lindsay Lohan, inicialmente escalada para o papel da manipuladora Regina George, temeu que a personagem pudesse impactar negativamente sua imagem pública. Assim, optou por interpretar Cady Heron, a protagonista. Cady é uma adolescente doce e ingênua que, após passar a maior parte de sua vida em território africano devido à carreira de seus pais, retorna aos Estados Unidos para acompanhar a mãe, que lecionaria em uma universidade local. Acostumada ao ensino domiciliar, ela enfrenta o desafio de frequentar pela primeira vez uma escola tradicional — um cenário que logo se revela mais caótico e impiedoso do que qualquer savana ou safari.

No ambiente escolar, Cady é acolhida por Janis (Lizzy Caplan) e Damian (Daniel Franzese), dois jovens marginalizados que carregam cicatrizes emocionais causadas por Regina George (Rachel McAdams), a aluna mais popular e influente do colégio. Regina lidera as Plastics, um trio de garotas que personifica o estereótipo das adolescentes ricas e fúteis, completado por Gretchen Wieners (Lacey Chabert) e Karen Smith (Amanda Seyfried). O convite inesperado para que Cady se sente à mesa das Plastics inicia sua aproximação com o grupo, que logo se transforma em uma missão clandestina a mando de Janis e Damian: sabotar Regina e expor seu verdadeiro caráter.

Regina George é uma figura magnética. Mesmo com atitudes cruéis, ela mantém a admiração de todos ao seu redor, enquanto exerce um controle quase hipnótico sobre a escola. Inicialmente, Cady não entende por que Janis e Damian guardam tanto rancor da garota. Contudo, quando Regina descobre que a novata está interessada em seu ex-namorado, Aaron Samuels (Jonathan Bennett), decide reconquistar o rapaz apenas para frustrar as esperanças de Cady. Essa atitude marca um ponto de virada, revelando à protagonista toda a extensão da manipulação e maldade de Regina.

Determinada a destruir a “abelha-rainha”, Cady mergulha em um plano elaborado que inclui fofocas, mentiras e sabotagens. A estratégia inclui até trocar os produtos de beleza de Regina, comprometendo sua aparência e desestabilizando sua confiança. Entretanto, conforme Cady avança no plano, ela adota os mesmos métodos questionáveis de sua adversária. Pouco a pouco, a antiga garota doce se transforma em alguém tão insensível quanto Regina, levando a escola ao colapso. Em meio a intrigas e rivalidades, o ensino médio se converte em um campo de batalha, onde as relações são pulverizadas e a harmonia parece inalcançável.

Ao abordar questões como inseguranças juvenis, o desejo por aceitação social e a busca por padrões de beleza, “Meninas Malvadas” vai além do rótulo de comédia. O filme conduz o espectador a um reflexo ácido das dinâmicas de poder entre adolescentes, destacando como o ensino médio funciona como um microcosmo da sociedade. Com humor afiado e crítica mordaz, a narrativa transforma o ambiente escolar em um palco para explorar temas universais, evidenciando que os desafios da adolescência são, muitas vezes, um ensaio para os dilemas da vida adulta.

Mais do que uma simples comédia, o longa é um estudo social bem-humorado, que expõe as fissuras nas relações humanas e denuncia as armadilhas do culto à superficialidade. É esse olhar penetrante sobre o universo adolescente que garantiu a “Meninas Malvadas” seu lugar como um clássico atemporal, ressoando profundamente com gerações diferentes e permanecendo relevante mesmo em um mundo onde as tendências mudam a cada instante.