Baseada em livro vencedor do Pulitzer, minissérie lindíssima que conta com última atuação de Paul Newman antes de sua morte, está na Max

“Empire Falls” é uma minissérie de 2005 que marcou o último trabalho de Paul Newman nas telas. Baseada no romance homônimo de Richard Russo, vencedor do Prêmio Pulitzer, a obra foi adaptada pelo próprio autor, que recebeu elogios pela habilidade em transpor a profundidade e a complexidade do texto literário para o formato audiovisual.

Sob a direção de Fred Schepisi, a produção contou com Joan Woodward, viúva de Paul Newman, como produtora executiva. Woodward também interpreta Francine Whiting, uma personagem crucial na trama. A história, rica em nuances e repleta de temas universais, se passa na fictícia cidade de Empire Falls, cujo nome batiza a série. Nesse cenário, acompanhamos a vida de Miles Roby (Ed Harris), gerente do principal restaurante da cidade, enquanto enfrenta os desafios de um divórcio recente. Sua ex-esposa, Janine (Helen Hunt), está em um processo de redescoberta, com a autoestima renovada após perder peso. Prestes a se casar com Walt (Dennis Farina), um personal trainer, Janine divide a guarda da filha adolescente, Tick (Danielle Panabaker), com Miles.

Empire Falls é uma cidade decadente, atravessada pelo rio Knox, que, em tempos prósperos, era o coração econômico da região, transportando madeira e impulsionando o desenvolvimento. No entanto, com o fechamento da fábrica têxtil da poderosa família Whiting, a economia local entrou em colapso. Apesar do declínio, Francine Whiting, viúva do industrial C.B. Whiting (interpretado por Phillip Seymour Hoffman em flashbacks), ainda exerce um controle quase absoluto sobre a cidade e seus moradores, manipulando-os de acordo com seus próprios interesses. A mansão dos Whiting, localizada às margens do rio, permanece como um símbolo de uma glória passada e do poder que ainda perdura.

Por meio de flashbacks, a narrativa revela aspectos cruciais do passado de Miles. Ele revive momentos difíceis de sua infância, marcados pela ausência do pai, Max (Paul Newman), um homem alcoólatra e irresponsável, e pela luta de sua mãe, Grace (Robin Wright), para sustentar a família sozinha. Nas lembranças de Miles, Grace é retratada como uma figura impecável e angelical, cuja vida foi tragicamente interrompida. Sua relação com a família Whiting, especialmente com Francine, é marcada por segredos e tensões, incluindo um caso extraconjugal com C.B. Whiting.

Paralelamente, a trama aborda os dilemas enfrentados por Tick, a filha de Miles, no ambiente escolar. Tick é constantemente assediada por seu ex-namorado, Zack (Trevor Morgan), um valentão que também atormenta John Voss (Lou Taylor Pucci), um jovem órfão em condições de extrema pobreza. John vive com a avó, sobrevive com dificuldade e, muitas vezes, precisa recorrer ao lixão para encontrar roupas. Tick, uma das poucas pessoas a mostrar compaixão, desenvolve uma amizade com ele, criando um elo de solidariedade em meio ao caos.

A história, meticulosamente costurada, culmina em uma tragédia que abala a cidade e seus moradores, trazendo à tona verdades ocultas e redefinindo as relações entre os personagens.

“Empire Falls” é uma obra que une de forma magistral o drama humano e as complexas dinâmicas de uma comunidade em decadência. Cada fio narrativo é amarrado com cuidado, resultando em uma trama coesa, envolvente e emocionalmente poderosa. As atuações excepcionais do elenco, incluindo os desempenhos de Paul Newman, Ed Harris, e Robin Wright, contribuem para uma experiência rica e inesquecível, consolidando a minissérie como uma adaptação brilhante e memorável.