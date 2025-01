90 minutos de risadas: comédia romântica que levou 20 milhões de espectadores aos cinemas está na Netflix

Tripp (Matthew McConaughey), aos 35 anos, tem uma carreira sólida vendendo barcos e encanta com sua habilidade social e charme natural. Apesar disso, sua vida possui um detalhe que sempre surpreende as mulheres com quem se relaciona: ele ainda mora com os pais. Essa situação, no entanto, não é fruto do acaso. Tripp a utiliza como estratégia para evitar comprometimentos sérios, fazendo com que suas parceiras, ao se depararem com a convivência parental, optem por encerrar os relacionamentos, aliviando-o do peso de tomar a iniciativa.

Essa dependência é mais do que emocional; é também prática. Sue (Kathy Bates) e Al (Terry Bradshaw), seus pais, cuidam de todas as suas necessidades, desde refeições até responsabilidades domésticas. Quando se cansam da acomodação do filho, decidem contratar Paula (Sarah Jessica Parker), uma profissional especializada em ajudar adultos dependentes a ganhar independência. Seu plano é simples: conquistar Tripp, fazendo-o desejar uma vida autônoma para impressioná-la.

Paula é meticulosa em sua abordagem, seguindo regras rígidas que proíbem envolvimento emocional ou romântico com os clientes. Contudo, Tripp, com sua personalidade inesperada, rapidamente transforma o desafio em algo mais complexo. Ao convidá-la para conhecer seus pais, ele subverte as expectativas e força Paula a ajustar sua estratégia, o que a leva a lidar com situações imprevisíveis.

No decorrer da trama, o relacionamento entre Paula e Tripp se aprofunda, revelando as inseguranças dele sobre compromissos e mostrando que Paula não é tão imune aos sentimentos quanto acredita. A narrativa explora como o amor pode desviar de qualquer planejamento, evidenciando a imprevisibilidade dos vínculos humanos e a complexidade dos afetos.

Dirigido por Tom Dey e lançado em 2006, “Armações do Amor” entrega uma comédia romântica leve e despretensiosa, ideal para quem busca diversão simples e momentos de descontração. Disponível na Netflix, o filme segue fórmulas do gênero com naturalidade, entregando cenas previsíveis, mas agradáveis, que não exigem grande reflexão e proporcionam puro entretenimento.