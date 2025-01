A série mais esperada da Netflix em 2025 virou a maior decepção do ano

Há três anos, espectadores de todo o mundo foram confrontados com uma visão singular da ambição e do desespero humano. Uma série de competições brutais, centradas em pessoas vulneráveis dispostas a qualquer coisa por dinheiro, trouxe à tona uma perversidade familiar aos reality shows dos anos 1990 no Brasil, mas agora em um nível muito além da humilhação pública. “Round 6” não alcançaria seu impacto sem nossa insaciável curiosidade pelo sombrio, frequentemente camuflada sob o véu da empatia, um termo desgastado e tantas vezes superficial em sua aplicação.

Nesta nova leva de sete episódios, o criador Hwang Dong-hyuk revisita a narrativa inicial, expandindo-a com novos conflitos e tramas paralelas. O risco é evidente: o equilíbrio entre inovar e respeitar a essência original pode tanto atrair novos públicos quanto afastar os já cativados. A história alterna momentos de ação intensa e drama, em cenas cuidadosamente orquestradas que surpreendem em alguns aspectos, mas também entregam passagens que soam desnecessárias.

O enredo retoma os eventos centrais da primeira temporada: Seong Gi-hun, vencedor da competição, decide investigar os responsáveis pelo Jogo da Lula. Seu reencontro com o Vendedor, personagem que recruta os participantes, é interpretado com vigor por Lee Jung-jae e Gong Yoo, cujas atuações elevam o material e oferecem uma experiência enriquecedora para além do suspense. Contudo, a narrativa começa a tropeçar à medida que Gi-hun decide retornar ao jogo, e a trama, em vez de clarear, adquire contornos nebulosos.

O excesso de personagens secundários enfraquece o ritmo, dificultando o envolvimento até mesmo dos fãs mais fiéis. Além disso, decisões polêmicas, como a escolha de um ator cis para interpretar uma mulher trans, suscitam críticas, ainda que o argumento sobre a dificuldade de encontrar pessoas trans na Coreia do Sul seja legítimo. Essa multiplicidade de conflitos compromete a força central da narrativa e dilui seu impacto.

No aspecto técnico, o esmero é inquestionável. A direção de arte, assinada por Gim En-jee e Han Jaehyun, e a fotografia de Lee Hyeong-deok oferecem um espetáculo visual, complementado pelos figurinos de Jo Sang-gyeong e pela maquiagem de Tae-hee Jo. Hwang continua brilhante ao explorar a sordidez da condição humana, revelando sua face mais crua: a luta pela sobrevivência física, que consome o espírito. Entretanto, a temporada perde vigor antes da metade, e a promessa de continuação em 2025 parece mais uma estratégia comercial do que uma necessidade narrativa. O fervor esfriou. O jogo perdeu o impacto.

Série: Round 6 – Segunda temporada

Direção: Hwang Dong-hyuk

Anos: 2021-2024

Gêneros: Thriller

Nota: 7/10