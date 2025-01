Dicas para você ter um ano novo realmente novo

Eu adoro o fim de ano. Qualquer época que me estimule a beber espumante e comer comida gordurosa vai ter sempre o meu apreço. Mas não dá para negar que essa é uma fase do ano cheia de contradições e hipocrisias. Trouxe algumas dicas para você combatê-las. Siga as dicas e você não vai ganhar presente do Papai Noel no ano que vem — ele não existe, não te contaram? Mas você vai deixar o mundo um tiquinho melhor pra você e pra mim.

Todo mundo deseja um feliz ano novo para todos. Inclusive para aquelas pessoas que odeiam. Tá certo, não custa nada mandar uma mensagem bonita para os outros, mas não seria melhor se a mensagem fosse sincera? Vai desejar um ótimo ano para o porteiro? Beleza, então trate de começar o ano respeitando o coitado, que tal? Senão, é só uma mensagem vazia.

Quer começar um ano de paz? Não espere que russos, ucranianos, israelenses e palestinos entrem em acordo. Eu quero muito que isso aconteça, mas não fico esperando. Essa é uma tarefa para embaixadores e negociadores. Você não é um deles. Então comece a construir a paz à sua volta. Por exemplo: corte o debate na mesa da ceia. Aquele em que primos bolsonaristas e petistas vão discutir para ver quem tem razão. A ceia não é lugar para quem quer ter razão o tempo todo. Aliás, ninguém tem razão o tempo todo — não te contaram isso também? Uma tia quer lavar roupa suja da família? O lugar dela é na lavanderia, não na mesa da sala.

E aquelas listas de metas para “o ano que começa”? Aposto que a sua lista de 2025 tem itens de 2024 que você nunca cumpriu. E duvido que vá cumprir. Nem mesmo em 2028. Minha lista de 2024 tinha a meta de emagrecer uns 8 quilos. E eu consegui. Mas, desde o Natal, só me alimento de pernil, rabanada e chocottone. Em 2025, eu vou ter que ralar para perder os mesmos 8 quilos que estou recuperando e mais uns 3 ou 4 que vou ganhar de lambuja. Viu só? Listas são frustrantes.

Em vez de se dar metas que você sabe que não vai cumprir, que tal começar com alguma coisa mais simples? Sabe aquele amigo pra quem você vive dizendo “vamos marcar alguma coisa um dia desses?” Marque alguma coisa um dia desses. Que moral você tem para “escrever um romance” ou “montar uma pousada” se nem uma visitinha você se dá ao luxo de fazer? O que me lembra daquele seu tio do interior. Sim, aquele que você jura que vai visitar um dia. Se esperar mais um pouco, só vai vê-lo no funeral. Nesse caso, não diga “puxa, ele vai fazer falta”. Será mais uma hipocrisia.

Quer um ano novo realmente novo? Então pare de agir como sempre. Sua vida não vai mudar se você insistir nos mesmos hábitos — a não ser que você ganhe na mega da virada, aí esqueça o que eu disse. Mas a chance de você acertar é de 1 em 50 milhões. Mudar de hábitos é um pouco mais fácil, vai por mim.

Tem coisa besta que se repete a cada fim de ano. Simone cantando “Então é Natal” no supermercado é uma delas, mas que tal evitar todo o resto? Faça um ano novo realmente novo. Na pior das hipóteses, você vai ter novos fracassos. O que já é uma mudança, certo?

Feliz ano novo realmente novo! E, se ganhou na mega da virada, me chame pra festa, por favor.