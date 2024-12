Não se atreva a piscar: o suspense da Netflix que está dominando o Top 10 mundial

Liam Neeson permanece uma força constante em Hollywood ao interpretar figuras moralmente ambíguas, mas irresistivelmente magnéticas. É exatamente essa faceta que ele traz novamente em “Agente das Sombras”, dirigido por Mark Williams. O ator, conhecido pela franquia “Busca Implacável” (2008–2014) e pelo recente “A Chamada” (2023), de Nimród Antal, retoma um território já familiar, onde o previsível convive com o eficaz. Embora suas escolhas narrativas muitas vezes se repitam, o carisma e a entrega de Neeson garantem um frescor peculiar.

Aqui, o astro se transforma no especialista em resgatar outros agentes de situações mortais, um papel que, mesmo recorrente, encontra força no roteiro coescrito por Williams, Nick May e Brandon Reavis. A narrativa, que poderia ser apenas mais uma história de ação, é enriquecida por um elenco secundário talentoso que confere profundidade emocional a um enredo inicialmente genérico, mas que se revela envolvente.

Travis Block é apresentado como um veterano do FBI cuja ingenuidade diante da corrupção ao seu redor o empurra para uma jornada de redenção. Ao descobrir a podridão que permeia a agência, ele se vê diante de escolhas difíceis, começando com uma maleta que guarda não apenas uma arma de alta precisão, mas o símbolo de uma mudança tardia. A trama ganha corpo com a tentativa de assassinato da deputada progressista Sofia Flores, uma figura que evoca memórias do atentado contra Gabrielle Giffords em 2011.

Block, por sua vez, carrega ecos do icônico Travis Bickle, um personagem cuja complexidade ressoa em sua busca por propósito. Apesar de sua temática pesada, o filme encontra momentos de leveza na relação entre Block, sua neta Natalie, e Amanda, sua filha. Esses encontros, mesmo marcados por uma tensão sutil, conferem humanidade a uma narrativa que poderia se perder no formalismo do gênero. O destaque aqui é a entrega do trio formado por Neeson, Gabriella Sengos e Claire van der Boom, que oferece camadas de sentimento a uma história que, embora previsível, sabe onde pisa.