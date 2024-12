Ação que ficou no topo em 135 países, filme foi visto por 99 milhões de espectadores nos primeiros 28 dias de estreia na Netflix

Sam Hargrave construiu uma carreira sólida em Hollywood, marcando presença como dublê em grandes produções como “Vingadores: Ultimato”, “Capitão América: Guerra Civil” e “Thor: Ragnarok”. No entanto, sua trajetória vai além das cenas de risco. Hargrave expandiu seu repertório trabalhando como editor, roteirista, assistente técnico de iluminação e fotografia, além de atuar como assistente de direção. Em 2020, ele deu um passo ousado ao assumir a direção de seu primeiro longa-metragem: “Resgate”, uma produção original da Netflix estrelada por Chris Hemsworth.

No filme, Hemsworth vive Tyler Rake, um mercenário altamente habilidoso contratado para resgatar Ovi (Rudhraksh Jaiswal), o filho de um poderoso traficante indiano que foi sequestrado por um rival. O que começa como uma missão aparentemente simples rapidamente se transforma em uma operação mortal, conforme Tyler enfrenta uma teia de adversários que inclui desde meninos de rua a policiais corruptos e membros de gangues organizadas. Atravessando Bangladesh em uma tentativa desesperada de levar o garoto de volta à sua família, Tyler forma um inesperado laço emocional com Ovi, reacendendo memórias dolorosas de seu próprio filho, cuja morte ainda o assombra.

“Resgate” é uma obra que impacta pelo ritmo alucinante e pela precisão técnica em suas cenas de ação. Desde lutas corpo a corpo habilmente coreografadas até perseguições de carro intensas e tiroteios frenéticos, o filme oferece uma experiência cinematográfica que prende a atenção do espectador por quase duas horas. Pouco espaço é dado para respiros narrativos, permitindo que Hemsworth brilhe em sequências que exploram tanto sua força física quanto sua habilidade em cenas complexas e dinâmicas. Cada momento parece projetado para demonstrar a competência do personagem em armas de fogo e combate corpo a corpo, consolidando Tyler Rake como um protagonista multifacetado.

Por trás das câmeras, Hargrave trouxe sua vasta experiência como dublê e coreógrafo de ação para criar sequências visualmente impactantes. Ele não apenas dirigiu o filme, mas também operou câmeras em cenas cruciais, interpretou o sniper Gaetan e esteve diretamente envolvido no desenvolvimento das coreografias. Essa abordagem prática e imersiva se reflete na intensidade das cenas de ação, onde cada movimento e cada espaço são explorados com criatividade. Um dos pontos altos do filme é uma sequência de 12 minutos filmada em estilo “one shot”, oferecendo uma experiência visceral e ininterrupta que coloca o público no centro da ação. Essa cena exigiu um planejamento minucioso e um preparo extenuante, com Hemsworth revelando que algumas tomadas foram repetidas mais de 20 vezes para atingir o resultado desejado.

A dedicação de Hargrave e sua equipe foi recompensada com a recepção calorosa do público. “Resgate” rapidamente se tornou uma das produções mais assistidas da história da Netflix, conquistando os amantes de filmes de ação com sua combinação de adrenalina e narrativa emocional. O filme não apenas solidificou a posição de Hargrave como um diretor promissor, mas também destacou Chris Hemsworth como um ator capaz de equilibrar intensidade física e profundidade dramática.

“Resgate” é mais do que uma demonstração de perícia técnica; é um lembrete do poder do cinema de ação em contar histórias humanas, ainda que em meio ao caos e à violência. Para Hargrave, o filme representa um marco inicial de uma carreira que promete continuar a surpreender o público com novos níveis de excelência e criatividade.