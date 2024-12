O filme da Netflix que todos deveriam assistir no dia de Natal

Divergências culturais tendem a nos acompanhar aonde quer que estejamos, moldando interações e gerando atritos. No universo das comédias românticas, contudo, tais diferenças acabam suavizadas, especialmente quando a trama é ambientada na época natalina — período no qual até os corações mais resistentes podem ceder à força de emoções intangíveis, mas profundamente sentidas. O Natal, com sua aura de reconciliação, surge como pano de fundo perfeito para histórias que exploram essas dinâmicas, tingidas de magia e encantamento, seja sob a luz do sol ou de um manto de neve.

“O Natal de Costume” se apoia nessa premissa, pedindo ao espectador que abandone pré-concepções e feridas emocionais para apreciar o que realmente importa: os detalhes ao redor que frequentemente passam despercebidos. O diretor norueguês Petter Holmsen cria um equilíbrio entre a leveza das cenas cômicas e reflexões mais densas, desafiando noções limitantes sobre o amor e suas fronteiras. Inspirada em fatos reais, a narrativa mistura humor sutil com momentos de sarcasmo, usando essa combinação para questionar certezas que, diante de uma conexão genuína, podem revelar-se frágeis e efêmeras.

Uma sequência inicial revela Los Angeles ensolarada em pleno dezembro, uma contradição para a atmosfera natalina. Thea Evjen, uma norueguesa deslocada nesse cenário, tenta se conectar ao clima festivo ao retornar para casa, onde a espera Jashan Joshii, seu namorado indiano. Vestido como um Papai Noel inusitado e tomado pelo espírito de celebração, Jashan propõe casamento, embora o gesto apresente claros sinais de precipitação. A jornada do casal rumo à Noruega, terra natal de Thea, para celebrar as festas com sua família, traz à tona desafios inesperados: costumes desconhecidos e a constante tensão entre mundos distintos.

As cenas no cenário gélido norueguês revelam tanto o contraste cultural quanto a resiliência dos personagens. A mãe de Thea, Anne-Lise, vivida por Marit Andreassen, submete o genro a rituais inusitados, como o mergulho no lago congelado ao amanhecer natalino. Contudo, o ponto alto do embate acontece ao envolver Jørgen, ex-namorado de Thea, em situações embaraçosas que culminam no esgotamento de Jashan, levando-o a retornar sozinho a Los Angeles. O desfecho, embora previsível, entrega um toque de delicadeza: a reconciliação e a celebração do amor, sustentados não apenas pelo fervor de ocasiões festivas, mas pelo esforço diário de duas pessoas que escolhem crescer juntas.