Para obcecados em true crime: o caso da família que chocou o mundo em 2018, na Max

Diariamente, somos bombardeados por notícias trágicas de acidentes em rodovias. Por mais chocantes que sejam, essas histórias acabam se tornando comuns. O caso da família Hart, nos Estados Unidos, poderia ser apenas mais um episódio de tragédia familiar que comove o público, especialmente por envolver a perda de uma família inteira, incluindo crianças. Histórias como essa despertam empatia, pois fazem as pessoas refletirem sobre a fragilidade da vida e temerem pelo bem-estar daqueles que amam.

Entretanto, o ocorrido em 26 de março de 2018 revelou um enredo muito mais sombrio e perturbador. O que parecia ser um acidente de trânsito ganhou contornos macabros quando a polícia decidiu investigar as circunstâncias do caso. O documentário “A Tragédia da Família Hart”, disponível na plataforma Max, reconstrói essa história aterradora, apresentando detalhes inimagináveis sobre o que aconteceu nos dias e anos que antecederam a tragédia.

Embora nem todos conheçam o caso, temas similares já foram explorados na ficção, como no episódio “Three Slaps” da série “Atlanta”. O documentário, no entanto, aprofunda-se na vida de Jen e Sarah Hart, um casal de mulheres que adotaram seis crianças negras. Os dois trios de irmãos chegaram ao sistema de adoção por diferentes razões. Markis, Abigail e Hannah foram entregues pela mãe biológica ao governo por não ter condições financeiras de oferecer uma vida digna, com acesso a saúde e alimentação adequadas. Já Devonte, Jeremiah e Sierra foram retirados da guarda da tia biológica — que cuidava deles com responsabilidade — devido a uma visita não autorizada da mãe biológica, usuária de drogas, que havia perdido a guarda anteriormente.

Aparentemente altruístas, Jen e Sarah adotaram as seis crianças, mas não demoraram a revelar comportamentos que contradiziam a imagem de “salvadoras brancas” que apresentavam nas redes sociais. Elas utilizavam os filhos para construir uma narrativa de bondade e ativismo, ganhando visibilidade em movimentos sociais e conquistando seguidores que viam na família um exemplo de amor, superação e inclusão. Contudo, por trás da fachada, as crianças sofriam abusos físicos, psicológicos e negligência severa.

Ao longo dos anos, Jen e Sarah foram alvo de denúncias por maus-tratos feitas por amigos, vizinhos e professores das crianças. Mesmo assim, as autoridades insistiram em desconsiderar as acusações, perpetuando um padrão de racismo estrutural que ignorou o bem-estar das crianças negras em prol da imagem idealizada de um casal branco. As crianças frequentemente davam sinais de desespero. Em um caso emblemático, Devonte, conhecido por uma foto viral em que abraçava um policial durante um protesto, foi descrito por vizinhos como uma criança que implorava por comida e demonstrava medo constante.

Apesar das repetidas tentativas de socorro, as vozes das crianças foram silenciadas. Enquanto isso, Jen e Sarah continuaram a projetar sua narrativa de heroísmo nas redes sociais. Essa proteção institucional ao casal evidencia um sistema de adoção falho, no qual a cor da pele e o status social prevaleceram sobre a segurança e os direitos das crianças.

O desfecho da história é conhecido: a morte das oito pessoas da família Hart. Jen e Sarah elaboraram um plano cruel, dopando as crianças antes de dirigir o carro da família para um penhasco na Califórnia. A tragédia não foi resultado de um acidente, mas de um ato premeditado que chocou o mundo.

O documentário não apenas relata os fatos, mas também faz um incisivo questionamento sobre os privilégios raciais e as falhas do sistema de adoção e proteção infantil nos Estados Unidos. Ele provoca reflexões sobre como o racismo institucional pode condenar crianças negras a situações de abuso e violência, enquanto seus abusadores brancos são protegidos por preconceitos enraizados.

Se o sistema fosse realmente justo, talvez essas seis crianças tivessem crescido em lares amorosos e seguros com suas famílias biológicas. A história da família Hart não é apenas uma tragédia individual, mas um retrato de um problema social e institucional que precisa ser enfrentado para evitar que histórias semelhantes se repitam.