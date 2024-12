200 milhões de espectadores e recordes quebrados: uma das maiores bilheterias da história chegou à Netflix

Entre os principais nomes de Hollywood, Steven Spielberg se destaca por sua habilidade em conciliar sucesso comercial e narrativas ousadas, frequentemente sustentadas por conceitos científicos instigantes. “Jurassic World — O Mundo dos Dinossauros” mantém essa tradição presente em obras como “E.T. — O Extraterrestre” (1982), “A.I. — Inteligência Artificial” (2001) e as icônicas aventuras do arqueólogo Indiana Jones. Até mesmo “A Guerra dos Mundos” (2005), baseada no romance de H.G. Wells, reflete a abordagem do cineasta ao transformar seres estranhos em ameaças, ao mesmo tempo em que lança um olhar crítico sobre a brutalidade humana. No entanto, ao revisitar o universo criado por Michael Crichton, Colin Trevorrow ousa remodelar os alicerces da franquia, introduzindo personagens inéditos e ampliando as tramas, sem se prender estritamente às origens literárias.

Com “Jurassic World: Domínio”, Trevorrow reforça a conexão emocional com o público, recorrendo a elementos nostálgicos como a trilha sonora de Michael Giacchino, capaz de evocar memórias de espectadores que cresceram com dinossauros nas telonas. As cenas remetem ao impacto visual do longa original, incluindo momentos como a tentativa de Claire Dearing (Bryce Dallas Howard) de salvar seus sobrinhos cercados por velocirraptores. Embora previsível em seu núcleo, a sequência ganha vigor graças à direção habilidosa e à colaboração de Emily Carmichael e Derek Connolly no roteiro.

Além disso, o retorno de personagens clássicos, como Ian Malcolm (Jeff Goldblum), Ellie Sattler (Laura Dern) e Alan Grant (Sam Neill), equilibra-se com o carisma renovado de Howard e Chris Pratt. Owen Grady, interpretado por Pratt, não apenas assume o papel de herói moderno, mas também levanta questões sobre ética científica, manipulação genética e coexistência entre humanos e dinossauros. Embora aborde esses temas com menor profundidade que o clássico “Jurassic Park — Parque dos Dinossauros”, a obra sustenta a essência autorreferencial que caracteriza grandes franquias.