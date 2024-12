Rei absoluto do Prime Video em 2024: 232 dias no Top 10 e milhões de fãs em mais de 100 países

Dirigido por Michael Showalter, “Uma Ideia de Você”, traz à tona temas pungentes de etarismo e sexismo, encapsulados em uma narrativa de amor improvável. Anne Hathaway interpreta Solène, uma mulher de 40 anos, divorciada, e mãe de Izzy (Ella Rubin), que a acompanha ao festival de música Coachella. É nos bastidores desse evento caótico que ela conhece Hayes (Nicholas Galitzine), o jovem astro da boy band August Moon.

O encontro ocorre por acaso, quando Solène, em busca de um banheiro, acaba entrando no trailer de Hayes sem saber quem ele é. Mais tarde, uma troca de palavras durante a sessão de autógrafos se transforma em um elo que Hayes não pretende deixar escapar. Ele investiga o suficiente para reencontrá-la em sua galeria de arte em Silver Lake. O interesse dele é evidente; a resistência dela, compreensível. Afinal, como a sociedade reagiria a uma mulher de 40 anos envolvida com um jovem que poderia ser o namorado de sua filha?

Mas a razão cede espaço ao sentimento. Os olhares trocados, os toques hesitantes e as conversas profundas abrem caminho para o romance. E então, a exposição inevitável: paparazzi capturam o casal, e o relacionamento vira combustível para manchetes sensacionalistas. Os comentários são ferinos e apontam exclusivamente para Solène — uma mulher julgada não apenas por amar, mas por ousar desafiar a norma.

O filme retrata com precisão como os homens mais velhos, quando vistos com parceiras jovens, raramente enfrentam reprovações. Se há algum estigma, recai sobre as mulheres, tachadas de interesseiras ou manipuladoras. Solène, mesmo sendo uma mulher independente e profissional, é transformada em vilã pelo simples ato de amar fora dos limites impostos pela sociedade.

Apesar das semelhanças com “Um Lugar Chamado Notting Hill”, a produção carece do mesmo carisma. O personagem de Hayes, embora interpretado com empenho por Galitzine, é raso em sua construção, oferecendo pouca profundidade além da superfície. Ainda assim, sua aparência delicada e quase escultórica serve bem ao conto de fadas moderno que o filme propõe. Já Anne Hathaway, com uma atuação firme e uma presença magnética, carrega a narrativa e dá vida a uma personagem complexa que luta contra estigmas injustos.

Mesmo com suas falhas, “Uma Ideia de Você” não decepciona como entretenimento. O filme provoca reflexões importantes sobre os padrões de julgamento e expõe como, em pleno século XXI, as mulheres ainda são reféns de uma lente implacavelmente desigual.