A superprodução vencedora do Oscar 2024, que deixou Barbie e Oppenheimer para trás nas bilheterias, está na Netflix

As atrocidades da guerra ganham uma personificação colossal em “Godzilla Minus One”, um épico que homenageia os 70 anos do monstro mais emblemático do cinema. Desde sua estreia na obra de Ishirō Honda em 1954, a franquia mantém seu vigor com uma criatura impiedosa, de proporções descomunais, que emerge do Pacífico para assolar um grupo de soldados nos estertores da Segunda Guerra Mundial.

Sob a direção de Takashi Yamazaki, a ameaça de Godzilla cresce de maneira gradual e implacável, avançando sobre o Japão devastado e deixando os líderes militares em completo desalento. Quando a destruição se torna inevitável, um herói improvável toma para si a missão de frear o rastro de aniquilação. Yamazaki e o corroteirista Takeo Murata resgatam a essência das 37 produções anteriores, preparando o terreno para o aguardado “Godzilla e Kong: O Novo Império” (2024), onde alianças monstruosas assumem contornos quase heroicos.

Neste caos, surge Koichi Shikishima, um ex-piloto kamikaze que retorna vivo da guerra. A oportunidade de redenção lhe escapa quando a fúria de Godzilla destrói seus companheiros. Um ano depois, em 1946, com o país em ruínas, ele se vê confrontado por uma mulher que lhe atira à face sua covardia. Shikishima é um homem dilacerado entre o patriotismo e a autopreservação, em um Japão que exige dele uma coragem que ele não acredita possuir.

Neste ponto, Yamazaki lança luz sobre temas como ultranacionalismo e a complexa culpa pós-guerra. Ryunosuke Kamiki entrega uma atuação visceral, capturando a dor e a responsabilidade de um homem solitário, consumido pela necessidade de reparar os danos de uma guerra brutal.

A narrativa se aprofunda ainda mais com personagens como Kenji Noda, um engenheiro de armas vivido por Hidetaka Yoshioka, e Sosaku Tachibana, ex-mecânico naval interpretado por Munetaka Aoki. Embora a trama seja dominada por figuras masculinas, Noriko Oishi, interpretada por Minami Hamabe, e sua filha adotiva, Akiko (Sae Nagatani), oferecem ao filme uma camada de altruísmo e ternura, equilibrando a dureza da jornada de Shikishima.

Godzilla, a eterna representação dos traumas humanos, continua sendo um coadjuvante imponente, mas é na luta interna de seus personagens que “Godzilla Minus One” encontra sua verdadeira força: um retrato pungente de redenção, culpa e esperança em tempos de desespero.