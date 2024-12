As mais novas novidades na área da alimentação

Todos os dias, os jornais e as redes sociais trazem as últimas novidades em matéria de alimentação. É uma revolução atrás da outra, um paradigma atrás do outro é quebrado. De um dia para o outro, você descobre que todo o seu esforço para fazer uma alimentação saudável estava errado. O que fazia bem agora faz mal, o que era certo agora é errado e pode até te matar!

O ovo, por exemplo, já fez mal, depois fez bem, depois fez mal de novo, depois era ótimo para a saúde, então se tornou um vilão tão terrível que quase participou de um filme da Marvel.

Então, veja abaixo quais foram as últimas e incríveis descobertas dos cientistas na área da alimentação, o que está valendo mesmo agora, pelo menos enquanto você lê este texto:

1 — Em toda a história, a frase “essa alface está muito gostosa!” só foi pronunciada por magros. 2 — Nenhum gordo, por mais gordo que seja, se autointitula gordo. Ele é sempre gordinho. 3 — Comer uma fatia de torta de limão todos os dias na sobremesa pode acabar enjoando. 4 — Pessoas saudáveis falam mais sobre vida saudável e comida saudável quando estão na frente de pessoas gordas. 5 — Comer uma torta de chocolate inteira só porque acabou de comer uma feijoada completa e agora “foda-se” engorda mais do que não comer. 6 — Beber, em um gole só, uma garrafa inteira de Coca-Cola light ou de Coca-Cola normal causa o mesmo efeito: um arroto de terríveis proporções. 7 — A frase “vou comer só um brigadeirinho” nunca foi respeitada em nenhuma festa infantil desde o início do século 20. 8 — Fazer dieta pode, em alguns casos, ajudar a emagrecer. 9 — Muita gente finge não saber, mas é verdade que todo doce contém açúcar! 10 — Comer um podrão na barraca mais caída da rua mais imunda do bairro mais ferrado da pior cidade pode te fazer passar mal. 11— Quem toma café adoçado, coloca ketchup na pizza ou come churrasco bem passado não está praticando um pecado e pode ser que não vá para o inferno. 12 — É definitivo: maçã não mata a fome! 13 — Ainda não se sabe se ovo é um alimento bom ou ruim, a não ser quando ele está estragado. Nesse caso, é certo: ele faz mal! 14 — No exato momento em que você atingir o peso que o tira da faixa considerada obesidade, o conceito de obesidade irá mudar e você voltará a ser considerado obeso. 15 — Se você juntar todas as cascas que tirou de frutas e legumes, triturar e bater no liquidificador, vai fazer um suco com um gosto horrível!

Não precisa anotar essas novas descobertas, porque, como sempre, elas só serão válidas até as próximas incríveis descobertas dos cientistas da área de alimentação.