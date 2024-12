Adultos, atenção: 4 filmes imperdíveis para maiores de 18 anos na Netflix

Jogo Justo (2023), Chloe Domont

Sergej Radovic / Netflix

Em um ambiente corporativo marcado por altas apostas e rígidas normas, um jovem casal se envolve em um relacionamento secreto, alimentado pela tensão e pela adrenalina do proibido. Ambos trabalham na mesma empresa do setor financeiro, onde o romance entre colegas é terminantemente vetado. O sigilo, porém, intensifica a paixão e fortalece a união dos dois, que aproveitam cada instante dessa ligação clandestina enquanto buscam equilibrar suas ambições profissionais e desejos pessoais. A harmonia, no entanto, se rompe quando uma inesperada promoção coloca em xeque o delicado equilíbrio de poder entre eles. A nova dinâmica revela inseguranças, invejas e pressões sociais que ameaçam corroer não apenas a confiança mútua, mas também suas carreiras. O casal, agora sob uma carga emocional extrema, precisa lidar com um jogo perigoso onde os limites entre amor e rivalidade se confundem, levando-os a consequências imprevisíveis.