O caso real e apavorante que vai te fazer tremer e revirar seu estômago, no Prime Video

Histórias de true crime exercem fascínio em pessoas comuns, especialmente porque estas desconhecem os mistérios que habitam as mentes de assassinos. É intrigante tentar compreender o que os motiva, como criam seus modus operandi e, muitas vezes, conseguem ludibriar o sistema, permanecendo anos, ou até mesmo a vida inteira, sem serem descobertos. A tentativa de entender o incompreensível parece um desafio de quebra-cabeça que instiga nossa curiosidade e atiça o desejo por respostas.

Casos como os de Ted Bundy, o Zodíaco e o Maníaco do Parque deixaram as páginas dos jornais para serem transpostos às telas, transformados em um tipo de entretenimento informativo. Um exemplo recente é a história de Rodney Alcala, condenado pelo assassinato de sete mulheres e meninas, mas suspeito de ter cometido centenas de crimes semelhantes. Esse caso foi adaptado para o filme “A Garota do Programa”, dirigido e estrelado por Anna Kendrick.

Embora as motivações e o funcionamento da mente desses assassinos sejam um enigma, há algo que os diferencia claramente do ser humano comum: eles são completamente desprovidos de empatia, culpa, medo ou remorso. São guiados por um desejo impulsivo e visceral pela morte, alheios a qualquer traço de moralidade. Os assassinatos cometidos por Alcala ocorreram na Califórnia, durante a década de 1970, e marcaram época por sua crueldade e pela capacidade do assassino de passar despercebido por tanto tempo.

Em um dos episódios mais chocantes de sua história, Alcala participou de um programa de namoro na televisão chamado “The Dating Game”, enquanto já era responsável por uma série de crimes. O filme de Kendrick aborda os eventos antes, durante e depois de sua participação no programa, focando principalmente na interação de Alcala com Sheryl — interpretada pela própria Kendrick —, que deveria escolher um dos pretendentes como par romântico ao final do programa.

Enquanto Alcala tentava conquistar Sheryl no palco, uma espectadora do programa o reconheceu como o homem que havia atacado uma amiga anos antes. Apesar dessa revelação, Alcala nunca fora detido pela polícia até então. Ao longo do filme, flashbacks revelam fragmentos de seus crimes, mostrando como ele atraía as vítimas. Posando como fotógrafo, Alcala frequentemente se aproximava delas sob o pretexto de um ensaio fotográfico ou por meio de flertes. Embora o filme não seja explícito, os registros indicam que ele torturava e estuprava as vítimas antes de matá-las.

Um detalhe curioso e macabro sobre a vida de Alcala é que ele estudou cinema na mesma turma que o cineasta Roman Polanski, conhecido por obras como “O Bebê de Rosemary” (citado no filme) e “O Pianista”. Essa peculiar coincidência reforça o contraste entre talento criativo e perversidade que permeia a história de Alcala.

Diferentemente de muitas produções baseadas em true crime, “A Garota do Programa” não buscou o sucesso comercial. Kendrick decidiu doar todo o dinheiro arrecadado pelo filme a uma instituição que presta auxílio a vítimas de estupro nos Estados Unidos. Essa escolha reflete a mensagem central do filme, que funciona como um alerta contundente sobre a necessidade de precaução em relação a desconhecidos e como um retrato crítico da morosidade e negligência do sistema de justiça, especialmente em casos envolvendo vítimas mulheres.