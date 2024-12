Transforme 114 minutos do seu dia em uma experiência adorável na Netflix

Em 2008, o sucesso estrondoso de “Mamma Mia!” dominou as bilheterias globais, impulsionado pelo talento de Meryl Streep, a atriz mais indicada na história do Oscar, com impressionantes 21 nomeações e 3 vitórias. Naturalmente, uma continuação parecia inevitável. Assim, dez anos depois, veio “Mamma Mia! Lá Vamos Nós de Novo”. Apesar de não repetir os mesmos números de seu antecessor, que arrecadou mais de 600 milhões de dólares, a sequência chegou perto, faturando cerca de 400 milhões.

Meryl Streep, avessa a sequências, limitou sua participação a uma breve aparição. A dupla criativa do primeiro filme também não retornou, deixando o roteiro nas mãos de Ol Parker e Richard Curtis, com Parker dirigindo a produção.

A trama retorna à juventude de Donna, agora interpretada por Lily James. Jovem e recém-formada, Donna embarca em uma jornada de autodescoberta que a leva a Paris, onde vive um romance com Harry (Hugh Skinner), um bancário britânico que nunca se apaixonou até conhecer Donna. Quando parte rumo à Grécia, um encontro casual com o aventureiro sueco Bill (Josh Dylan) a conduz até a ilha fictícia de Kalokairi.

Na ilha, uma tempestade inesperada interrompe seus planos e coloca Sam (Jeremy Irvine) em seu caminho. Um jovem aristocrata preso em obrigações familiares e compromissos sociais, Sam encontra em Donna uma fuga efêmera, mas transformadora. No entanto, o segredo de seu noivado vem à tona, forçando Donna a afastá-lo. Devastada, ela busca consolo nos braços de Bill. Sam retorna tarde demais para reconquistar Donna, descobrindo que ela seguiu em frente.

Enquanto o passado de Donna se desenrola em flashbacks, o presente mostra Sophie (Amanda Seyfried) prestes a reabrir o hotel que sua mãe tanto amou. Uma tempestade semelhante àquela que trouxe Donna à ilha ameaça destruir seus planos. A relação mãe-filha é explorada em camadas, desde a conexão de Sophie com Donna até a aparição da avó distante, Ruby (Cher).

Mesmo sem o protagonismo de Streep, a sequência mantém a energia vibrante do original. Embalada pelos hits nostálgicos do ABBA, a narrativa celebra amor, perda e reconciliação. Velhos fãs e novas gerações encontrarão nas melodias suecas uma trilha sonora que transcende o tempo, fazendo de “Mamma Mia! Lá Vamos Nós de Novo” uma homenagem calorosa e irresistível à memória de Donna.