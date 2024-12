2 horas de risadas garantidas: o filme que vai fazer você se acabar de rir

Eddie Murphy pode até parecer exausto no pôster de “Um Tira da Pesada 4: Axel Foley”, mas a realidade está longe disso. Quatro décadas após sua estreia como o carismático policial, Murphy volta a encarnar Axel Foley com energia renovada, conduzindo o público em uma nova aventura que evoca a nostalgia de uma tarde no mágico Wonder World, o parque temático que marcou a terceira parte da franquia, enquanto entrega uma experiência atualizada e irresistível.

Após quinze anos de ajustes no roteiro, Mark Molloy assume a direção com um texto lapidado por Danilo Bach, Will Beall e Daniel Petrie Jr., eliminando dissonâncias e refinando o enredo. Murphy, com seu carisma magnético, sustenta a trama, mantendo espectadores de todas as idades imersos na narrativa. O título evidencia o foco renovado no protagonista, mas a verdadeira novidade está na versão mais madura e introspectiva de Axel Foley. O personagem, agora um avô, enfrenta dilemas pessoais, como a relação conturbada com sua filha, a advogada Jane Saunders, interpretada por Taylour Paige. Juntos, eles investigam uma organização criminosa infiltrada no Departamento de Polícia de Los Angeles, revelando uma conexão inesperada entre os dramas familiares e os desdobramentos policiais.

O filme também introduz Bobby Abbott, um jovem detetive vivido por Joseph Gordon-Levitt, que se junta a Foley e Jane em uma parceria que combina ação, humor e momentos de reflexão. Apesar de alguns excessos típicos do gênero, o trio entrega uma química convincente, sustentando a narrativa com competência e charme.

Detroit, berço de Axel Foley, surge menos caótica do que no clássico de 1984, mas ainda pulsa com a vida de seus personagens únicos: de pequenos criminosos a figuras carismáticas do cotidiano urbano. O diretor resgata a essência visual do original de Martin Brest, utilizando essas imagens para ambientar o espectador no novo conflito que impulsiona a trama. Foley, em sua essência irreverente, protagoniza cenas de ação nostálgicas e sem efeitos visuais exagerados, como uma perseguição em um limpa-neve após um roubo em um jogo de hóquei, reforçando o espírito anárquico dos anos 1980. A sequência o leva de Detroit às elegantes ladeiras de Beverly Hills, conectando passado e presente em uma transição fluida e cheia de possibilidades.

Na Costa Oeste, Jane luta pela vida de um prisioneiro condenado por matar um policial corrupto, um caso que adiciona complexidade ao enredo e intensifica os conflitos entre ela e seu pai. Paige entrega uma performance poderosa ao lado de Murphy, explorando uma camada dramática inesperada em meio à comédia física e ao humor ácido característicos da série. Gordon-Levitt também surpreende ao dar vida a um detetive cuja dedicação obsessiva à carreira reflete as características do próprio Foley, tornando-o uma figura fascinante e multifacetada.

O antagonista Cade Grant, interpretado por Kevin Bacon, é a personificação da corrupção polida: um capitão que desfila com ternos impecáveis, sapatos Gucci e relógios Rolex adquiridos de forma questionável. Sua presença impõe um contraste marcante com Foley, ampliando a tensão narrativa e reforçando a crítica social inerente ao filme.

Comparações rápidas poderiam situar “Axel Foley” como um “Bad Boys 4” com maior sofisticação, mas Molloy transcende esse rótulo. Desde os acordes iniciais de “The Heat Is On”, de Glenn Frey, a trilha sonora transporta o público para um tempo onde a simplicidade e o escapismo eram a alma do entretenimento. O filme não apenas reverencia o passado, mas o reinventa com inteligência, proporcionando uma rara sequência que supera o original. “Um Tira da Pesada 4: Axel Foley” não é apenas uma continuação; é uma celebração do legado de um personagem icônico que, mesmo 40 anos depois, continua a cativar gerações.