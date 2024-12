15 semanas no Top 10 e 100 milhões de espectadores: a comédia romântica que o mundo inteiro abraçou em 2024

Mark Waters é amplamente reconhecido por sua habilidade em criar comédias leves que marcaram época, especialmente nos anos 2000. Dois de seus trabalhos mais icônicos, realizados em parceria com Lindsay Lohan, são “Sexta-Feira Muito Louca” e “Meninas Malvadas”. Essas produções transcenderam o tempo, conquistando um status de cult e servindo como inspiração para inúmeras comédias que vieram a seguir. Com “A Mãe da Noiva”, disponível na Netflix, Waters volta a explorar as nuances do humor familiar, apresentando uma obra que dialoga com o clássico “O Pai da Noiva”, estrelado por Steve Martin. Contudo, a nova produção adota um olhar contemporâneo e se concentra na perspectiva feminina, trazendo frescor ao tema dos casamentos e das dinâmicas familiares. Embora ambos os filmes abordem questões semelhantes, suas narrativas percorrem caminhos bastante distintos.

Enquanto “O Pai da Noiva” ganhou destaque pelo retrato de um pai superprotetor — magistralmente interpretado por Steve Martin —, “A Mãe da Noiva” opta por uma abordagem mais sutil e complexa. Lana, vivida por Brooke Shields, não é exatamente uma mãe ciumenta; suas atitudes, que à primeira vista podem parecer controladoras, refletem, na verdade, uma tentativa desajeitada de agradar a filha. À medida que o enredo se desenvolve, fica evidente que suas ações são guiadas por inseguranças e um desejo profundo de não frustrar Emma, sua filha. Em vários momentos, Lana abdica de suas próprias opiniões, permitindo que figuras externas — como um patrocinador da empresa de Emma — influenciem decisões significativas, incluindo a escolha do vestido de casamento e até o discurso no jantar de ensaio.

O roteiro acompanha a jornada de Lana, uma médica e pesquisadora renomada da Johns Hopkins, que enfrenta uma transição difícil: a saída de Emma (Miranda Cosgrove) de casa. Logo no início, Lana tenta persuadir a filha a voltar, mas é pega de surpresa ao descobrir que Emma está não apenas em um relacionamento sério, mas também prestes a se casar. RJ (Sean Teale), o noivo, organiza um pedido de casamento espetacular para conquistar a aprovação da sogra. A história ganha contornos ainda mais dramáticos quando o casal anuncia que a cerimônia será realizada na exótica ilha de Phuket, na Tailândia.

A trama se complica quando Lana descobre que o pai de RJ, Will (Benjamin Bratt), é seu ex-namorado dos tempos de faculdade — um romance interrompido abruptamente após o misterioso desaparecimento dele. Agora, além de lidar com o choque dessa descoberta, Lana se vê confrontada pela possibilidade de integrar a família de Will. A partir desse ponto, Waters recorre a elementos de humor exagerado para explorar o reencontro dos dois, entrelaçando as emoções não resolvidas do passado com os desafios de organizar um casamento. O espectador se pergunta: os sentimentos pendentes entre Lana e Will atrapalharão o relacionamento de Emma e RJ? Ou esse reencontro será uma oportunidade para ambos reavaliarem suas histórias?

Embora “A Mãe da Noiva” não rompa paradigmas no gênero de comédia, cumpre com competência seu objetivo principal: ser um entretenimento leve e despretensioso, ideal para momentos de descontração. As atuações carismáticas de Brooke Shields e Benjamin Bratt acrescentam charme à narrativa, enquanto a paisagem deslumbrante de Phuket intensifica a atmosfera escapista do filme. Com seu humor acessível e um ritmo agradável, a produção se estabelece como uma escolha ideal para quem busca uma pausa da rotina e deseja se deixar levar por uma história descomplicada e cativante.