Na Netflix: um romance tão ousado e intenso quanto arrebatador — proibido para menores, mas inesquecível para todos

O amor é uma construção emocional e intelectual singular, que transcende a mera união de duas pessoas. Ele requer um esforço mútuo para equilibrar as contradições e complexidades individuais — idiossincrasias, medos e preconceitos — em busca de uma conexão que beira o ideal. Sob essa ótica, o amor pode ser entendido como um estado de sofisticação humana, onde discernimento e dedicação moldam a experiência mais próxima do que se entende como felicidade. Ainda assim, essa felicidade, comparável a um animal arisco, escapa sempre que é intensamente perseguida. Amar é, talvez, o maior refinamento a que alguém pode aspirar em vida. Não experimentar amor, ou sua ilusão, seria quase como negar a essência da existência humana, pois até na loucura dos amores não realizados há resquícios de sanidade, guardados no eterno sonho de se perder no que há de mais belo e puro.

O florescimento genuíno do amor, contudo, exige mais do que promessas e paixões avassaladoras. É um processo que se revela quando os parceiros, muitas vezes após batalhas emocionais intensas, reconhecem que sua união é mais sobre persistência do que sobre idealizações românticas. Só nesse momento, quando escolhem superar erros, valorizar o que há de precioso e resistir às adversidades, o amor, de fato, emerge. Esse entendimento encontra eco em obras literárias atemporais como “O Amante de Lady Chatterley”, de D. H. Lawrence, uma narrativa profundamente provocante que transcende o simples romance para explorar as nuances do desejo, da liberdade e das restrições sociais. Adaptado recentemente para o cinema por Laure de Clermont-Tonnerre, o filme traz à tona, com delicadeza e intensidade, a essência do texto original, oferecendo uma reflexão vibrante sobre a força disruptiva do amor e do ódio.

Ambientado na Inglaterra do pós-Primeira Guerra Mundial, o enredo acompanha Constance Reid, a Lady Chatterley, uma mulher confinada em um casamento infeliz com Clifford Chatterley, um baronete paralisado da cintura para baixo. Diferente de clichês, a narrativa de Lawrence apresenta Constance como uma figura complexa, muito à frente de seu tempo, cuja busca por liberdade pessoal desafia as convenções de sua sociedade conservadora. Clermont-Tonnerre traduz isso para o cinema com a ajuda do roteiro de David Magee, que, embora omita alguns detalhes do romance, mantém a essência da protagonista, interpretada por Emma Corrin, que confere à personagem uma mistura de vulnerabilidade e determinação.

O triângulo amoroso se intensifica com a chegada de Oliver Mellors, o guarda-caça da propriedade, um homem tão rústico quanto fascinante. Jack O’Connell, em uma atuação magnética, dá vida a Mellors, um veterano de guerra preso em uma existência simples, mas repleta de profundidade emocional e intelectual. A conexão entre Mellors e Constance transcende o físico; é uma comunhão de almas marcadas pelas circunstâncias, unidas pela literatura e pela necessidade de escaparem de suas prisões individuais. Clermont-Tonnerre constrói essa relação com sutileza, contrastando o ambiente sombrio de Wragby com momentos de beleza quase etérea, como as cenas de nudez frontal dos amantes, que evocam pureza em vez de lascívia.

Enquanto o relacionamento se desenrola, o filme explora temas de poder, repressão e emancipação feminina. A transgressão de Constance é mais do que um ato de traição; é uma declaração de independência contra as expectativas sufocantes de sua classe e época. Ao mesmo tempo, Mellors não é apenas um objeto de desejo, mas um personagem tridimensional, cujas camadas revelam a tensão entre seus traumas de guerra e sua busca por dignidade.

A direção de Clermont-Tonnerre se destaca por equilibrar a fidelidade ao texto de Lawrence com uma visão cinematográfica própria. A fotografia de Benoît Delhomme, com seus tons que remetem ao sal de prata e ao mercúrio, confere ao filme uma qualidade visual que amplifica a narrativa, transportando o espectador para o interior das emoções conflitantes dos personagens. As cenas de amor na relva ou sob a chuva evocam uma liberdade quase primal, simbolizando a possibilidade de felicidade mesmo em meio à adversidade.

No entanto, o final não entrega soluções fáceis. Mellors e Constance enfrentam separações e desafios que refletem a natureza imperfeita do amor e da vida. Ele recomeça em um vilarejo escocês, enquanto ela busca refúgio em Veneza, enfrentando julgamentos e introspecções. Apesar da melancolia, há um brilho de esperança, um reconhecimento de que o amor, mesmo confuso e doloroso, pode ser uma revolução silenciosa contra as forças que tentam sufocá-lo.

Assim, “O Amante de Lady Chatterley” não é apenas uma história de paixão proibida; é uma exploração profunda das forças humanas que nos movem — amor, desejo, liberdade e resistência. A obra, em suas múltiplas versões, continua a provocar, inspirar e desafiar, como o amor, que permanece a mais intrigante e bela contradição da existência humana.