Com Jennifer Hudson e Forest Withaker, a história da mulher que revolucionou a música nos Estados Unidos, agora no Prime Video

Nascida em Memphis, Tennessee, Aretha Franklin teve uma infância marcada por contrastes. Filha de um influente pastor da comunidade negra, sua infância foi longe do estereótipo de uma vida em dificuldades financeiras. Aretha não cresceu em um lar empobrecido, mas sua vida ainda foi profundamente afetada por desafios pessoais. Aos 10 anos, ela sofreu a perda de sua mãe, o que deixou um vazio imenso em sua vida e que se perpetuaria ao longo dos anos. Esse trauma tão cedo a atormentaria por toda a sua vida, e, como resultado, Aretha enfrentaria episódios de ansiedade e depressão. No entanto, sua força vinha de várias fontes, sendo uma delas o apoio constante de seu pai, C.L. Franklin, que também foi essencial no impulsionamento de sua carreira musical.

Além de sua luta pessoal, Aretha enfrentou as dificuldades do racismo e do machismo que predominavam na sociedade da época. Como uma mulher negra e artista, sua jornada não foi nada fácil. A indústria musical era especialmente desafiadora para mulheres, e Aretha precisou ser mais do que uma artista talentosa para se destacar. Ela se tornou uma figura de força, de independência e de resiliência, rompendo barreiras não só musicais, mas sociais, e se tornando uma fonte de inspiração para muitas mulheres negras de sua geração.

Em “Respect” (2021), dirigido por Liesl Tommy, com roteiro de Tracey Scott Wilson e Callie Khouri, a talentosa Jennifer Hudson interpreta Aretha ao longo de sua jornada para se tornar a “Rainha do Soul”. O filme nos leva pelos primeiros anos de sua carreira, até os momentos mais prolíficos de sua trajetória. Desde criança, Aretha já impressionava ao cantar nas reuniões familiares, rodeada por grandes nomes da música, como Dinah Washington, Sam Cooke, Ray Charles, entre outros. Esses encontros com lendas da música ajudaram a moldar sua visão e paixão pela música, mas Aretha seguiu um caminho próprio para o estrelato.

Com apenas 14 anos, Aretha já havia gravado seu primeiro disco, mas o sucesso não veio imediatamente. Aos 18 anos, seu pai a levou para Nova York, onde ela assinou com a Columbia Records, mas a gravadora não soube aproveitá-la como deveria. As gravadoras na época estavam limitadas ao que se poderia fazer com artistas como Aretha, e foi apenas quando ela assinou com a Atlantic Records, que sua carreira realmente decolou. Sob a direção do produtor Jerry Wexler, Aretha ganhou a liberdade que precisava para explorar seu estilo musical mais autêntico: o gospel, combinado com Rhythm and Blues. Com essa nova liberdade criativa, ela lançou músicas que mudaram a história da música mundial, como “Respect” e “I Never Loved a Man (The Way I Love You)”, músicas que não só marcaram sua carreira, mas a história do gênero musical.

Enquanto sua carreira decolava, Aretha enfrentava batalhas pessoais complicadas, especialmente seu casamento com Ted White (Marlon Wayans), que também passou a ser seu empresário. O relacionamento com Ted, marcado pelo ciúmes, controle e abuso, foi devastador para Aretha, afetando profundamente sua vida emocional e profissional. Ted passou a interferir diretamente em sua carreira, algo que só aumentava o peso de sua vida já bastante tumultuada.

“Respect” também nos leva através da complexa relação de Aretha com seu pai, C.L. Franklin (Forest Whitaker), que foi ao mesmo tempo uma grande fonte de apoio e, também, de tensão. A dinâmica entre eles reflete os desafios da época, onde a luta pelo poder e reconhecimento nas relações familiares e sociais era comum. Além disso, o filme apresenta momentos chave de seu ativismo pelos direitos civis, onde Aretha usou sua voz e seu status para lutar contra o racismo e se envolver nas grandes mudanças políticas da época. Ela se tornou uma figura importante no movimento pelos direitos das pessoas negras, se solidarizando com figuras como Martin Luther King Jr. e Malcolm X, que estavam no centro das manifestações pela igualdade racial nos Estados Unidos.

Ao longo do filme, somos lembrados de que Aretha não foi apenas uma cantora de talento excepcional. Ela foi uma mulher que usou sua música como uma plataforma para transformar sua realidade e a dos outros ao seu redor. Ela quebrou barreiras no mundo da música, sendo uma das primeiras artistas a tirar o gospel das igrejas e levá-lo às rádios e aos palcos de todo o país. Aretha ajudou a empoderar mulheres negras, a levantar a autoestima de muitos e, ao fazer isso, revolucionar o panorama musical.