O livro mais vendido e lido no ano em que você nasceu (de 1930 a 2014)

Entre 1930 e 2014, o universo literário foi palco de profundas transformações, com livros que não apenas refletiram seus tempos, mas também moldaram culturas, cativaram gerações e bateram recordes de leituras em bibliotecas de todo o mundo. Alguns títulos tornaram-se best-sellers de imediato; outros, lançados anos antes, experimentaram um boom de vendas tardio, impulsionados por adaptações para cinema e televisão. A revista americana “Publishers Weekly”, referência no mercado editorial, compilou ao longo das décadas listas com os livros de ficção mais vendidos. Com base nesse levantamento, nós, da Revista Bula, ajustamos e ampliamos a seleção, trazendo os grandes sucessos traduzidos para o português, contextualizados para o público brasileiro.

Nossa lista revela como o vínculo entre literatura e audiovisual transformou obras em fenômenos globais. Livros como “E o Vento Levou”, de Margaret Mitchell, e “Harry Potter e as Relíquias da Morte”, de J.K. Rowling, transcenderam as páginas para se tornarem eventos culturais, redefinindo o papel do livro como um marco não apenas literário, mas também midiático. Essas histórias ganharam vida em diferentes formatos, atraindo milhões de novos leitores, batendo recordes de empréstimos em bibliotecas e reafirmando a força do texto escrito em um mundo cada vez mais visual.

Ao longo das décadas, autores como John Grisham e Stephen King dominaram o cenário literário, com vários títulos consecutivos no topo das vendas. Enquanto isso, clássicos como “Admirável Mundo Novo”, de Aldous Huxley, e “As Vinhas da Ira”, de John Steinbeck, alcançaram um status atemporal, encantando leitores tanto em seu contexto original quanto em novas gerações. Vale notar que, embora traduzidos no Brasil, alguns desses livros mantiveram seus títulos originais, como “The Yearling”, “Strange Fruit” e “Anthony Adverse”, reforçando sua identidade global e a força de suas marcas.

A curadoria da Revista Bula buscou capturar essa dinâmica, selecionando os livros mais vendidos, traduzidos para o português e que também registraram recordes de leituras em bibliotecas entre 1935 e 2010. O resultado não é apenas um panorama do que conquistou as prateleiras, mas também um retrato da evolução de nossos interesses coletivos: temas que falavam ao coração e às angústias de uma época, histórias que traduziram nossos medos, sonhos e paixões em palavras. A lista também evidencia como certos livros se tornaram fenômenos globais, catapultados por fenômenos como a internet, as redes sociais e a força das comunidades de fãs.

O objetivo final desta lista é pessoal e envolvente: revelar qual foi o livro mais vendido e mais lido no ano em que você nasceu. Mais do que um exercício de curiosidade, é uma oportunidade de redescobrir a história que definiu uma geração, uma obra que, direta ou indiretamente, deixou sua marca no mundo. Afinal, o livro que dominou as estantes e as bibliotecas no ano do seu nascimento carrega consigo um fragmento da cultura e do espírito daquele momento — e revisitar essas páginas é também uma forma de revisitar nossa própria história.

1930 — Cimarron, de Edna Ferber

1931 — A Boa Terra, de Pearl S. Buck

1932 — Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley,

1933 — Anthony Adverse, de Hervey Allen

1934 — O Grande Motim, de Charles Nordhoff e James Norman Hall

1935 — Luz de Esperança, de Lloyd C. Douglas

1936 — E o Vento Levou, de Margaret Mitchell

1937 — Northwest Passage, de Kenneth Roberts

1938 — The Yearling, de Marjorie Kinnan Rawlings

1939 — As Vinhas da Ira, de John Steinbeck

1940 — Como Era Verde meu Vale, de Richard Llewellyn

1941 — As Chaves do Reino, de AJ Cronin

1942 — A Canção de Bernadette, de Franz Werfel

1943 — O Manto de Cristo, de Lloyd C. Douglas

1944 — Strange Fruit, de Lillian Smith

1945 — Forever Amber, de Kathleen Winsor

1946 — O General do Rei, de Daphne Du Maurier

1947 — O Milagre dos Sinos, de Russell Janney

1948 — O Grande Pescador, de Lloyd C. Douglas

1949 — O Egípcio, de Mika Waltari

1950 — Na Outra Margem, Entre as Árvores, de Ernest Hemingway

1951 — Até a Eternidade, de James Jones

1952 — A Leste do Éden, de John Steinbeck

1953 — O Manto Sagrado, de Lloyd C. Douglas

1954 — Mary Anne, de Daphne Du Maurier

1955 — Bom Dia, Tristeza, de Françoise Sagan

1956 — Amar Não é Pecado, de Grace Metalious

1957 — O Amor Tudo Vence, de James Gould Cozzens

1958 — Doutor Jivago, de Boris Pasternak

1959 — Exodus, de Leon Uris

1960 — América Violenta, de Allen Drury

1961 — Agonia e Êxtase, de Irving Stone

1962 — A Nau dos Insensatos, de Katherine Anne Porter

1963 — As Sandálias do Pescador, de Morris West

1964 — O Espião que Saiu do Frio, de John le Carré

1965 — A Fonte de Israel, de James A. Michener

1966 — O Vale das Bonecas, de Jacqueline Susann

1967 — Vidas Sem Rumo, de S. E. Hinton

1968 — Aeroporto, de Arthur Hailey

1969 — O Complexo de Portnoy, de Philip Roth

1970 — Uma História de Amor, de Erich Segal

1971 — Automóvel, de Arthur Hailey

1972 — Fernão Capelo Gaivota, de Richard Bach

1973 — Tubarão, de Peter Benchley

1974 — A Saga do Colorado, de James A. Michener

1975 — Ragtime, de E. L. Doctorow

1976 — Trinity: Três Famílias e a História da Irlanda, de Leon Uris

1977 — O Silmarillion, de J. R. R. Tolkien

1978 — Baía de Chesapeake, de James A. Michener

1979 — O Círculo Matarese, de Robert Ludlum

1980 — A Aliança, de James A. Michener

1981 — Casa Nobre, de James Clavell

1982 — E.T. O Extraterrestre, de William Kotzwinkle

1983 — Star Wars, o Retorno do Jedi, de James Kahn

1984 — O Talismã, de Stephen King e Peter Straub

1985 — Os Caçadores de Mamutes, de Jean M. Auel

1986 — It, a Coisa, de Stephen King

1987 — Os Estranhos, de Stephen King

1988 — O Cardeal do Kremlin, de Tom Clancy

1989 — Perigo Real e Imediato, de Tom Clancy

1990 — Planície de Passagem, de Jean M. Auel

1991 — Scarlett, de Alexandra Ripley

1992 — Eclipse Total, de Stephen King

1993 — As Pontes de Madison, de Robert James Waller

1994 — A Confissão, de John Grisham

1995 — O Homem que Fazia Chover, de John Grisham

1996 — O Mundo de Sofia, de Jostein Gaarder

1997 — A Montanha Gelada, de Charles Frazier

1998 — O Advogado, de John Grisham

1999 — O Testamento, de John Grisham

2000 — A Confraria, de John Grisham

2001 — Profanação, de Tim LaHaye e Jerry B. Jenkins

2002 — Uma Vida Interrompida. Memórias de um Anjo Assassinado, de Alice Sebold

2003 — Harry Potter e a Ordem da Fênix, de J. K. Rowling

2004 — O Código Da Vinci, de Dan Brown

2005 — O Corretor, de John Grisham

2006 — Por Mais Um Dia, de Mitch Albom

2007 — Harry Potter e as Relíquias da Morte, de J. K. Rowling

2008 — O Recurso, de John Grisham

2009 — O Símbolo Perdido, de Dan Brown

2010 — A Rainha do Castelo de Ar, de Stieg Larsson

2011 — A Guerra dos Tronos, de George R.R. Martin

2012 — Cinquenta Tons de Cinza, de E.L. James

2013 — A Culpa é das Estrelas, de John Green

2014 — Destrua Este Diário, de Keri Smith