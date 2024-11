3 filmes eróticos para maiores de 18 anos lançados pela Netflix nos últimos 12 meses

Jogo Justo (2023), Chloe Domont

Divulgação / Netflix

Emily e Luke, um jovem casal apaixonado que trabalha em uma prestigiada empresa de finanças, vivem um romance secreto que desafia as rígidas regras da organização. A proibição que cerca o relacionamento alimenta a paixão entre os dois, criando uma conexão intensa e aparentemente inabalável. No entanto, a dinâmica entre eles muda drasticamente quando Emily é promovida inesperadamente, abalando o equilíbrio de poder na relação. A ascensão profissional de Emily desperta tensões e conflitos que antes estavam adormecidos, levando o casal a confrontar não apenas as pressões do ambiente corporativo, mas também os próprios limites emocionais. À medida que segredos, invejas e inseguranças vêm à tona, a relação é colocada em xeque, revelando ameaças que podem destruir tanto suas carreiras quanto sua ligação pessoal. Um suspense eletrizante que explora as nuances do desejo, do poder e das consequências das escolhas.